Ida Platano diretta: “L’unica persona …”

Ida Platano fa un bilancio e parla della sua esperienza recente a Uomini e Donne. Adesso la dama vuole mettere se stessa prima di tutto e di tutti. Poi chiama in causa Tina Cipollari.

Ida Platano è una nota dama del programma Uomini e Donne, la quale è stata la protagonista assoluta della trasmissione per diversi anni. All’interno del programma di Maria De Filippi, Ida pare avesse trovato l’amore, intrecciando una relazione con Riccardo Guarnieri. I due infatti si sono tanto amati e pare che il loro fosse un grande amore. Purtroppo però alla fine Ida e Riccardo, dopo essersi tanto fatti la guerra, si sono lasciati. Dopo essere stati distanti per un pò di tempo, alla fine i due si sono rivisti qualche mese fa, sempre all’interno del programma di Maria De Filippi e sembrava che i due volessero riprovarci. Ma come è andata alla fine tra loro?

Ida Platano fa un bilancio di quelli che sono stati gli ultimi mesi all’interno del programma Uomini e Donne

A parlare in questi giorni è stata proprio lei, Ida Platano, la quale sembra aver avuto purtroppo delle brutte avventure all’interno del programma di Maria De Filippi. Tutte le sue nuove conoscenze purtroppo non hanno avuto un esito positivo. Anche il ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri sembra che non sia andato a buon fine. Adesso che il programma è andato in vacanza, la 40enne ha voluto parlare di quelli che saranno i suoi prossimi mesi ed i suoi programmi.

Le parole della dama, adesso Ida ha deciso di mettere se stessa prima di tutti

Attraverso delle Instagram Stories, la dama sembra aver detto la sua. “L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essermi messa spesso come priorità”. Queste le parole di Ida dalle quali sembra che abbia cambiato atteggiamento. Che Ida abbia deciso di mettere se stessa al primo posto?

La dama chiama in causa la nota opinionista del programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari

Attraverso le Instagram Stories, sembra che Ida abbia anche citato Tina Cipollari. con la quale in questi mesi sembra abbia avuto degli screzi anche non di poco conto.“Nessuno può valere più di te stessa, ricordati queste parole fanne tesoro, nessun uomo vale più di te”. Queste le parole che un pò di tempo fa Tina aveva detto proprio ad Ida, consigliandole di pensare più a se stessa e sulle quali adesso la dama sembra stia riflettendo.