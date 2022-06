Flavio Briatore, dopo il polverone per il costo della pizza, lui replica “E’ …”

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Briatore, la pizzeria del noto manager finisce al centro della polemica. Una pizza margherita costa 15 euro. Lui replica dicendo “E’ la migliore”.

Flavio Briatore non è la prima volta che finisce al centro del gossip. In questi giorni sembra che a finire sotto accusa questa volta sia stata la pizzeria del noto manager e più nello specifico il prezzo per una pizza. Pare che nel noto ristorante di Flavio una pizza margherita costi all’incirca 15 euro, un prezzo considerato davvero molto alto da tanti, ma onesto per alcuni. Flavio ha inaugurato la nuova catena “Crazy Pizza a Londra, Monte Carlo, Milano e Roma.

Flavio Briatore, il nuovo locale del manager finisce sotto accusa

Flavio Briatore, il noto manager ha inaugurato la nuova catena Crazy Pizza a Londra, Monte Carlo, Milano e Roma. In molti sembra che abbiano polemizzato il fatto che all’interno di una di queste strutture di proprietà del noto manager, una pizza margherita costi 15 euro. “La polemica nasce solo perché c’è qualcuno che fa qualcosa di nuovo e ha successo“. Questo quanto commentato dall’ex marito di Elisabetta Gregoraci.”Siamo già prenotati fino a fine giugno. E’ la risposta del cliente che ci interessa. Tutto il resto è aria fritta“. Queste ancora le parole del manager, dichiarate all’Adnkronos.

Le parole del noto manager e imprenditore

Il manager sembra aver aggiunto che anche se il prezzo della pizza è un pò più alto rispetto ad altre pizzerie, ognuno può spendere poco o comunque tanto, a prescindere da quello che prende.”Ognuno può spendere poco o tanto. Dipende da quello che prende. Diamo la possbilità alla gente di bere dei vini importanti, mangiando anche una pizza, ma c’è un menu, ci sono i prezzi e ognuno prende quello che vuole. Se prendi un Sassicaia il prezzo sale, se prendi un’acqua minerale o una coca light il prezzo è diverso. C’è una possibilità variegata di menu che consentono di scegliere. E i prezzi sono assolutamente normali. Credo che la pizza Margherita costi 14-15 euro. Idem una serie di insalate.P oi abbiamo una riserva di vini molto importante perché io penso che chi mangia la pizza in un ambiente giusto, può anche decidere di prendere una bottiglia di vino importante, anziché prenderla in un ristorante 3 stelle”. Queste le parole dichiarate da Briatore.

Nessuna polemica, Briatore smentisce tutto

Il manager ha aggiunto che ad oggi sono tutte chiacchiere e dunque una polemica sterile e inutile. Il manager ci ha tenuto a precisare che nessuno ad oggi pare si sia lamentato.”Nessun cliente si è mai lamentato, perché il costo è in proporzione al servizio, alla qualità, all’energia che c’è nel locale e al modo in cui il cliente viene trattato. Abbiamo avuto solo complimenti e tutti reputano che la pizza siaa la migliore che abbiano mai mangiato, perché è una pizza senza lievito, perché i prodotti utilizzati sono i migliori che possiamo trovare in Italia”. Queste ancora le parole di Briatore.