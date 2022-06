Alberto Matano, dopo il matrimonio Serena Bortone scrive un post e tutti si commuovono 

0 SHARES Condividi Tweet

Tanti gli ospiti presenti al matrimonio di Alberto Matano, tra questi anche Serena Bortone che proprio sui social ha poi scritto un lungo post rivolto alla coppia. Un post ricco di belle parole che ha commosso tutti.

Lo scorso sabato, 11 giugno 2022, Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono detti ‘si’. La coppia è convolata a nozze circondata dall’affetto di amici e parenti, e tra i vari personaggi noti presenti ecco che vi era anche la celebre conduttrice televisiva italiana Serena Bortone. Quest’ultima proprio dopo la cerimonia ha scritto un post sui social rivolto alla coppia utilizzando delle bellissime parole.

Alberto Matano e Riccardo Mannino sposi

Il matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino è stato celebrato lo scorso sabato a Labico, e di preciso vicino a Roma, da una celebre conduttrice televisiva italiana molto amica della coppia ovvero Mara Venier. Numerosi gli ospiti famosi presenti all’evento, e quindi diversi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra questi oltre alla conduttrice Mara Venier anche la presentatrice di Oggi è un altro giorno ovvero Serena Bortone. La conduttrice sui social, proprio dopo il matrimonio, ha rivelato di essere stata molto contenta di aver preso parte all’evento e ha colto l’occasione per scrivere delle bellissime parole per la celebre coppia.

Il post social di Serena Bortone

Quello condiviso su Instagram da Serena Bortone è stato un post lungo ricco di parole dolci e di grande affetto rivolte ad Alberto Matano e al marito Riccardo Mannino. “Ieri sera sono stata al matrimonio di due persone alle quali voglio molto bene. Due persone brillanti, tenere, volitive, perbene. Belle. È stata una cerimonia perfetta: emozionante, allegra, riempita dalla gioia della condivisione”, sono state queste nello specifico le parole scritte da Serena Bortone su Instagram. La conduttrice ha poi proseguito “L’amore genera amore. La creazione di una famiglia è un passo di fiducia verso l’altro e verso la vita. Il coraggio di essere autentici insieme a chi amiamo, di realizzare la propria complessità con un impegno di dedizione reciproco“. Ma non solo, la presentatrice di Oggi è un altro giorno ha poi concluso affermando “Dalla loro felicità e dall’energia (tanta) che li ha accompagnati ieri sera voglio trasmettervi la forza dell’amore. E augurare ad ognuno di voi di incontrarlo, l’amore e soprattutto di viverlo, fino in fondo. Viva gli sposi”.

La vita privata di Serena Bortone

Sulla vita privata di Serena Bortone si sa molto poco. La celebre conduttrice televisiva è infatti molto riservata per cui non è chiaro se nella sua vita sia presente un uomo oppure no. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni però, e di preciso secondo quanto rivelato da Dagospia, nella vita della Bortone potrebbe esserci il direttore d’orchestra Lorenzo Viotti conosciuto proprio all’interno della sua trasmissione. In realtà però si tratta di indiscrezioni e di nulla di confermato.