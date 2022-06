Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, i loro post sui social sono una dedica d’amore

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker da ormai diverse settimane si trovano al centro del gossip. Tra i due sembrerebbe essere scoppiato l’amore e tale gossip sembrerebbe essere stato confermato nelle scorse ore dai diretti interessati. I due hanno infatti condiviso delle fotografie molto simili lasciando intendere di aver trascorso insieme il fine settimana in una bella località al mare.

Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker confermano il loro amore?

Se nel corso dei mesi scorsi Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker hanno evitato di rivolgersi, a vicenda, delle dediche sui social ecco che adesso sembrerebbero aver cambiato idea. Michelle e Giovanni infatti hanno condiviso nelle scorse ore, nei rispettivi profili Instagram, delle fotografie che hanno lasciato ben intendere che stessero trascorrendo insieme il fine settimana. I due infatti stando a quanto emerso dai social sembrerebbero aver trascorso il fine settimana insieme al mare anche se non sembrerebbe essere chiaro dove. Infatti la località rimane segreta in quanto nessuno dei due ha deciso di svelarla.

La dedica social di Giovanni Angiolini e la risposta di Michelle

Il primo a condividere il post sui social è stato Giovanni Angiolini. Il celebre medico chirurgo, diventato particolarmente noto al pubblico per aver partecipato al Grande Fratello, ha condiviso la foto di una cena vista mare e ha scritto “E’ praticamente impossibile guardare un tramonto e non sognare”. Al post condiviso da Giovanni Angiolini è poco dopo arrivata la risposta di Michelle Hunziker. La celebre showgirl e conduttrice televisiva ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia molto simile a quella condivisa da Angiolini. E quindi con lo sfondo del mare esattamene il molo di una bella e segreta città. Molti hanno ipotizzato potesse essere la Sardegna in quanto proprio questa è la terra d’origine del medico. Michelle ha poi condiviso un’altra bella fotografia con protagonista una fettina di salame a forma di cuore, e alla foto in questione ha aggiunto poche parole ovvero “Food is love”.

Chi è il nuovo compagno di Michelle Hunziker

Giovanni Angiolini ha 42 anni, è di Sassari e di professione è un medico chirurgo. E’ diventato particolarmente noto al pubblico per aver partecipato alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. Il medico ad un certo punto ha deciso di abbandonare il reality proprio per tornare al suo lavoro ma nonostante ciò negli anni ha preso parte a vari programmi in TV affermandosi anche come personaggio televisivo.