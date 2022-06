Camper, Roberta Morise in diretta viene gelata dalla battuta del collega: “Tu …”, momenti di grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Morise, iniziata una nuova avventura televisiva per la conduttrice. Siparietto imbarazzante quello avvenuto durante la diretta di Camper . La conduttrice viene gelata dalla battuta del collega Tinto “Tu a Firenze…”

Un paio di giorni fa è emersa una notizia che ha come protagonista Roberta Morise. Secondo questa notizia, la conduttrice sarebbe stata tradita dal suo fidanzato fiorentino, il quale pare che sia stato fotografato in compagnia di una donna molto nota del mondo dello spettacolo. Ebbene, sulla base di questo fatto di cronaca, vogliamo raccontarvi che cosa è accaduto durante la diretta su Rai 1 di Camper, ovvero il programma che va in onda proprio da pochi giorni e che è condotto dalla stessa Roberta. Ma cosa è accaduto?

Roberta Morise, nuova avventura televisiva per la conduttrice

Roberta Morise in questi giorni è stata al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Pare che la conduttrice possa essere stata tradita dal suo compagno o meglio questa è la notizia che è trapelata in questi giorni. Ad ogni modo, la Morise sembra che negli ultimi giorni abbia iniziato una nuova avventura con un programma nuovo, che va in onda su Rai 1. Si tratterebbe di Camper. Ebbene, nel corso dell’ultima puntata sembra che la Morise si sia collegata con Tinto, la parte maschile del programma in questione.

L’imbarazzante siparietto con il collega Tinto e il riferimento al “tradimento” del fidanzato

Quest’ultimo pare che rivolgendosi alla conduttrice avrebbe detto “La mai vacanza preferita, cara Roby, è quella enogastronomica. Ora andiamo a Firenze, dove c’è un panino che è il re della città”. Tinto, rivolgendosi sempre alla Morise avrebbe detto “Tu di Firenze te ne intendi…”. La conduttrice sarebbe rimasta piuttosto sorpresa dall’affermazione del conduttore, tanto da rispondere semplicemente con un “Eh si”. A quel punto la Morise avrebbe chiamato in causa l’inviata dicendo “Monica, sei a Firenze?”. Non sarebbe accaduto nient’altro davanti alle telecamere, ma molto probabilmente una volta terminata la trasmissione Roberta avrà avuto qualcosa da dire al suo collega.

Roberta è stata davvero tradita dal suo fidanzato?

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che la conduttrice non stia attraversando un buon momento dal punto di vista privato. E’ stato diffuso un gossip secondo cui il compagno della conduttrice sarebbe stato avvistato in un hotel di Firenze con una famosa showgirl. I due sarebbero addirittura volati insieme in elicottero fino alla Campania. Avrebbero così raggiunto un isolotto che si trova vicino Positano. Non ci sarebbe certezza, ma al momento si tratta solo di un’indiscrezione.