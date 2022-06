Alberto Matano, dopo il matrimonio sui social fa una dedica al marito

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano lo scorso 11 giugno ha sposato il compagno Riccardo Mannino. E proprio poche ore dopo le nozze ha condiviso sui social due bellissime fotografie alle quali ha aggiunto parole ricche d’amore. Il conduttore ha poi colto l’occasione per dire grazie a tutti.

Alberto Matano e Riccardo Mannino dopo 15 anni di vero amore lo scorso 11 giugno hanno finalmente pronunciato il fatidico ‘si’. I due infatti si sono sposati a Labico circondati dall’affetto di amici e parenti. E ad officiare la cerimonia è stata la nota conduttrice televisiva Mara Venier. A poche ore dal matrimonio il noto conduttore de La Vita in Diretta ha condiviso un post social e una bellissima fotografia in compagnia del marito.

Il post social di Alberto Matano dopo le nozze

Dopo 15 lunghi anni Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno coronato il loro sogno d’amore. La coppia infatti lo scorso 11 giugno si è unita in matrimonio e a celebrare le nozze è stata una celebre conduttrice ma anche cara amica della coppia ovvero Mara Venier. A distanza di poche ore da quel momento il conduttore ha condiviso sui social, e di preciso su Instagram, due bellissime fotografie. E nello specifico una in cui si mostra felice e sorridente al fianco del marito e un’altra in cui la coppia sorride felice al fianco dell’amica del cuore Mara Venier. Matano al post in questione ha poi aggiunto poche semplici parole ovvero “L’amore. Grazie a tutti”.

Il commento di Mara Venier

Moltissimi i commenti di auguri scritti da vari utenti sotto al post in questione. Ma oltre che i fan e i followers del noto conduttore ecco che a commentare è stata anche la stessa Mara Venier. La conduttrice ha nello specifico scritto “Grazie a voi per tutto…ma proprio tutto”. Tra gli altri personaggi noti che hanno commentato le fotografie in questione vi troviamo poi Monica Leofreddi, Valeria Marini, Laura Pausini e tanti altri ancora.

Il grande amore tra Alberto Matano e Riccardo Mannino

Quella che lega Alberto Matano e Riccardo Mannino è una lunga e profonda storia d’amore che dura da ben 15 anni. La decisione di celebrare civilmente la loro unione e però arrivata all’improvviso e nello specifico a dare loro questa speciale idea è stata proprio Mara Venier nel corso di una serata tra amici. A raccontare il tutto è stato Alberto Matano, e nello specifico l’ha fatto affermando “Durante una cena, un paio di mesi fa, Mara, la nostra amica del cuore, che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo. Riccardo ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento. Poi nel fine settimana sono entrato in crisi”. Il noto conduttore televisivo ha poi proseguito il suo racconto precisando “Ho pensato a tutto quello che ci circondava, alla dimensione esterna di qualcosa che ci riguardava così privatamente. La sera, a casa, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso che sì, era la cosa giusta da fare. Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale”.