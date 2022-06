Lory Del Santo e Marco Cucolo in crisi perchè …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ delle ultime ore la notizia secondo la quale i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi ovvero Lory Del Santo e Marco Cucolo starebbero attraversando un momento di profonda crisi. Il motivo sarebbe legato al mancato appoggio mostrato da Cucolo alla compagna durante le settimane trascorse in Honduras.

Quella che lega Marco Cucolo e Lory Del Santo è una lunga storia d’amore che dura da oltre 9 anni. I due di recente hanno condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi. E proprio tale esperienza sembrerebbe aver inclinato il loro rapporto, ma come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lory Del Santo e Marco Cucolo in crisi dopo L’isola dei Famosi?

L’esperienza in Honduras è stata per Lory Del Santo e Marco Cucolo sicuramente molto importante. I due, legati sentimentalmente da oltre nove anni, hanno avuto modo di vivere il loro rapporto in un contesto sicuramente diverso. Proprio questo però sembrerebbe aver compromesso tale rapporto e ad anticiparlo è stato un comunicato stampa dell’Isola dei Famosi che ha svelato appunto delle anticipazioni sulla puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda nella serata di ieri, lunedì 13 giugno.

Il motivo della crisi

Mentre Lory Del Santo è stata eliminata dal reality ecco che il fidanzato Marco Cucolo è stato costretto ad abbandonarlo a causa di alcuni problemi di salute. Il ritorno in Italia però non è stato molto piacevole, e questo perchè si sono trovati nella situazione di dover affrontare alcuni piccoli problemi di coppia. Il motivo della crisi tra Lory e Marco? Stando a quanto anticipato dalla nota diffusa dall’Isola dei Famosi sembrerebbe che la celebre attrice nel corso delle settimane in Honduras non si sia sentita appoggiata dal fidanzato. Molti sono stati infatti coloro che nel corso delle settimane trascorse in Honduras non hanno perso l’occasione di attaccarla definendola falsa. E in varie circostanze la Del Santo si è trovata a vivere tali momenti sola senza l’appoggio del fidanzato. Ed infatti proprio alcuni giorni fa sui social la Del Santo si era espressa affermando “Sto con Marco da nove anni e quindi il nostro è amore è verissimo, ma penso che l’Isola lo abbia un po’ condizionato”.

Il rapporto tra Lory Del Santo, Marco Cucolo e le rispettive famiglie

Il rapporto tra Lory Del Santo e Marco Cucolo ha fatto parecchio discutere a causa della differenza d’età, circa 30 anni, tra i due innamorati. Nonostante ciò però i diretti interessati non hanno mai avuto alcun timore di vivere il proprio rapporto come meglio credevano. Proprio Lory Del Santo è riuscita a farsi ben volere dalla famiglia di Cucolo. E lo stesso Marco è riuscito ad instaurare un ottimo rapporto con i figli della Del Santo.