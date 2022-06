Iva Zanicchi parteciperà a Ballando e alla Lucarelli dice: “Deve …”

0 SHARES Condividi Tweet

Quella che per diverse settimane è stata una semplice indiscrezione adesso è diventata realtà. La celebre artista italiana Iva Zanicchi nel corso di una recente intervista rilasciata a Pino Strabioli nel programma ‘Grazie dei Fiori’ ha confermato la sua presenza nel noto programma di Rai 1 ovvero Ballando con le Stelle e ha colto l’occasione per lanciare un messaggio ad una delle giurate della trasmissione ovvero la giornalista Selvaggia Lucarelli. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Iva Zanicchi concorrente di Ballando con le Stelle

Avrà inizio il prossimo autunno su Rai 1 la nuova e attesissima edizione di Ballando con le Stelle ovvero uno dei programmi Rai più amati e seguiti dai telespettatori. Ogni edizione porta con se nuovi protagonisti, e proprio nelle ultime ore è arrivata la conferma della futura partecipazione di una grande artista italiana. Stiamo nello specifico parlando di Iva Zanicchi che intervistata da Pino Strabioli su Radio 2 all’interno del programma radiofonico “Grazie dei Fiori” ha rivelato “Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll”.

Il messaggio per Selvaggia Lucarelli: “Deve fare un po’ di attenzione”

Poco dopo la rivelazione di Iva Zanicchi ecco che Strabioli è intervenuto facendo una precisazione, e nello specifico affermando “Ti dovrai difendere da Mariotto, dalla Lucarelli e da Canino“. Ed ecco che a tali parole la Zanicchi ha risposto “Ognuno ha un ruolo. Entro certi limiti. Io ho fatto televisione per tanto tempo. La signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione. Io lo capisco che il suo ruolo è quello, ma non deve esagerare, che poi se mi innervosisco sai com’è no?”.

Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle dopo il successo a Sanremo

Iva Zanicchi nonostante l’età, 82 anni compiuti lo scorso mese di gennaio, non perde la voglia di mettersi in gioco. E dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo dove si è presentata con il brano Voglio Amarti, adesso è pronta a vivere una nuova esperienza in televisione come concorrente del celebre dance show. E tanti sono i suoi fan che non vedono l’ora di vederla ballare.