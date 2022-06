Roberta Morise tradita dal fidanzato, Ayda Yespica rompe il silenzio sulla presunta storia

0 SHARES Condividi Tweet

È finita al centro del gossip nelle ultime ore la celebre conduttrice televisiva Roberta Morise la quale secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe essere stata tradita dal fidanzato Giulio Fratimi. La coppia non sembrerebbe attraversare quindi un buon momento, ma esattamente cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

E’ finita la storia d’amore tra Roberta Morise e Giulio Fratimi?

Roberta Morise è stata una delle concorrenti dell’Isola dei famosi 2022, e se da un punto di vista lavorativo questo sembra essere per lei un momento d’oro ecco che lo stesso non si può dire per quanto riguarda la sfera sentimentale. La storia d’amore tra Roberta Morise e Giulio Fratimi sembra essere giunta al termine e secondo quanto emerso da alcuni gossip il motivo sembrerebbe essere legato ad un presunto tradimento da parte dell’imprenditore

La rivelazione di Today

A rivelare tale indiscrezione è stato nello specifico il giornale Today secondo il quale Giulio Fratimi avrebbe tradito la Morise con Aida Yespica. “Da qualche giorno in dolce compagnia di Aida Yespica. I racconti di alcuni beninformati, che li hanno beccati in atteggiamenti inequivocabili in uno dei lussuosi hotel di proprietà dei Fratini, coincidono con le storie Instagram di entrambi (in cui però non si fanno vedere insieme)”, questo quanto si legge sul giornale. Il giornale ha poi raccontato che i due avrebbero trascorso “una giornata di relax nello splendido resort, una notte a quanto pare infuocata e poi via, con l’elicottero privato – partito da Pisa – a Li Galli, isolotto esclusivo al largo di Positano, dove è previsto un evento ufficiale organizzato dalla famiglia di Giulio”. E ancora “Come reagiranno i blasonati genitori alla vista del figlio con un’altra donna?“. Quello che in tanti si stanno domandando è se la notizia sia vera oppure no.

La risposta di Aida Yespica

Se in un primo momento i diretti interessati, e quindi la Yespica ma anche Giulio Fratimi e Roberta Morise avevano deciso di non rispondere ecco che nelle scorse ore la Yespica ha invece deciso di farlo. Nello specifico l’attrice e modella venezuelana intervistata da The Pipol Tv ha rivelato di non avere alcuna relazione con Fratimi. Per quale motivo allora sarebbe finita la storia tra Giulio Fratimi e la Morise? Per capirlo bisognerà attendere ancora un po’.