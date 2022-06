Detto Fatto cancellato, Jonathan Kashanian diretto sull’arrivo di Mia Ceran: “E’ una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Jonathan Kashanian lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore e personaggio televisivo il quale da un pò di tempo a questa parte fa parte del cast del programma Detto Fatto. Fino a poche settimane fa il programma è stato condotto da Bianca Guaccero, la conduttrice che dopo diversi anni sembra aver detto Stop e dalla prossima stagione televisiva non sarà più al timone del programma in questione. Nel corso di un’intervista rilasciata in questi giorni da Jonathan, pare che quest’ultimo abbia parlato del futuro del programma. In realtà sembra che il programma sarà cancellato e al suo posto andranno in onda due programmi, ovvero quello di Pierluigi Diaco e Mia Ceran. Quali sono state le parole dichiarate dal noto stilista?

Jonathan Kashanian, le sue parole sul futuro del programma Detto Fatto



Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che il programma Detto Fatto andato in onda su Rai 2 fino a poche settimane fa e condotto da Bianca Guaccero non andrà più in onda. La conduttrice già nelle scorse settimane aveva fatto sapere di avere altri interessi per il futuro. Il programma di fatto è stato cancellato ed al suo posto arriveranno altre due trasmissioni condotte da Pierluigi Diaco e Mia Ceran.

Due programmi nuovi al posto di Detto Fatto, le parole di Jonathan

“Li seguirò? Assolutamente sì, perché siamo colleghi e perché Mia lavorerà con lo stesso gruppo di lavoro di Detto Fatto. E perché, chissà, tra due anni magari condurrò un programma con Mia. Li guarderò, senza rosicare. È una ruota che gira, faccio loro l’in bocca al lupo”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Jonathan nel corso dell’intervista rilasciata proprio in questi giorni. Poi il conduttore ha parlato anche del suo futuro ammettendo di essere un tantino preoccupato ma ha aggiunto di saper bene che non mancheranno di certo occasioni.“Stavolta c’è un po’ di timore per quel che sarà, ma dopo aver seminato qualcosa si raccoglie sempre. Un po’ di cose ci sono in cantiere, alcune cose le stiamo pensando e immaginando…”. Queste ancora le parole di Jonathan.

Il più grande sogno di Kashanian

Quest’ultimo potrebbe partecipare alla partecipazione della prossima edizione di Ballando con le stelle. Lo stilista pare che abbia fatto anche un appello a Milly Carlucci e lo ha fatto pubblicamente. Ad ogni modo, nel corso di un’intervista Jonathan sembra aver confessato di avere un sogno ovvero quello di diventare padre.“Ho capito che non avevo più tempo per rimandare il più grande progetto della vita. Che è diventare padre di due bambini: ho sempre sognato di avere due gemelli.”