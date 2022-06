Alba Parietti dopo il furto in casa svela: “Non denuncio perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tramite un lungo e duro sfogo pubblicato su Instagram Alba Parietti ha informato i suoi followers di essere stata vittima di frequenti furti in casa sua. La showgirl ha comunque voluto precisare di non avere intenzione di sporgere alcuna denuncia.

Si sta tanto parlando, nelle ultime ore, del lungo sfogo pubblicato sui social dalla celebre showgirl italiana Alba Parietti. La madre di Francesco Oppini ha di preciso raccontato di essere stata vittima di frequenti furti all’interno della sua abitazione ma di non avere alcuna intenzione di denunciare quanto successo. Ma esattamente, per quale motivo?

Furti in casa per la showgirl Alba Parietti

Oggetti di grande valore sono stati quelli rubati alla celebre showgirl Alba Parietti all’interno della sua abitazione. La donna tramite un lungo post condiviso sui social ha infatti raccontato di aver notato l’assenza, all’interno della sua abitazione, di oggetti di particolare valore come ad esempio le scarpe di lusso di Jimmy Choo e gli abiti firmati Versace. Poi ancora oggetti di abbigliamento personali ma soprattutto unici. E quindi tutti oggetti di grande valore non solo da un punto di vista economico ma anche dal punto di vista affettivo.

Lo sfogo social

La celebre showgirl ha raccontato quanto accaduto sui social, e di preciso condividendo un lungo post di sfogo su Instagram. “Per quanto riguarda il furto, ho provato una certa rabbia nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti. Ho pensato anche di fare denuncia, poi mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia“, queste di preciso le parole scritte dalla Parietti che ha poi aggiunto “Denunciare, la persona o le persone che penso possono essere state, significa rinunciare anche per pochi minuti allo Stato di grazia, di serenità, che vivo. Lascio, a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti ecc..la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro.” La Parietti ha quindi deciso di non denunciare gli autori del furto semplicemente per non lasciarsi sopraffare dalla rabbia e per non rovinare lo splendido momento che sta attraversando e la serenità ritrovata al fianco del nuovo compagno Fabio Adami.

L’appello ai ladri

Alba Parietti ha poi concluso il suo lungo sfogo social rivolgendo un vero e proprio appello ai ladri. Nello specifico la showgirl ha colto l’occasione per annunciare che nella sua casa non c’è più nulla da rubare. “Avviso i ladri che non c’è più nulla da rubare, che comunque ci sono 10 telecamere, e a chi critica il fatto che io abbia una colf , vorrei dire che questo è un lavoro di totale rispetto se non si costringe una persona mettersi in ridicolo e non è certo questo il caso”, queste le sue parole.