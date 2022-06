Belen e Stefano De Martino, dopo una foto che postano nessuno ha più dubbi che …

0 SHARES Condividi Tweet

Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme. La prova inconfutabile sul profilo social dell’ex ballerino. Quest’ultimo pubblica una Instagram Stories dove appare con la fede al dito.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra che da diversi mesi siano tornati insieme, anche se fino a poche ore fa pare non ci fosse alcun annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati. In qualche modo i due avevano cercato di confermare questo riavvicinamento e lo avevano in qualche modo dimostrato anche attraverso i loro profili social. Inoltre, sono stati paparazzati da diversi giornali insieme ed anche in atteggiamenti piuttosto intimi. Insomma, che fossero tornati insieme lo avevamo già capito ma adesso ci sarebbe una prova inconfutabile. Di che cosa si tratta?



Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ufficialmente insieme?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, ci sarebbe una prova inconfutabile del loro ritorno di fiamma. Di certo in questi anni ci hanno abituati a diversi ritorni e poi di nuovo allontanamenti. Ricordiamo infatti che dopo circa 4 anni di matrimonio i due nel 2017 si sono lasciati e molti sono i fan che si aspettavano un riavvicinamento tra i due. Effettivamente sembrava che questo fosse avvenuto un po’ di tempo fa, ma sarebbe durato piuttosto poco. Adesso però i due sarebbero tornati ufficialmente insieme.



La prova inconfutabile del ritorno di fiamma tra l’ex ballerino e la showgirl argentina



La prova inconfutabile sarebbe apparsa direttamente sui social network e nello specifico sul profilo Instagram di Stefano De Martino. L’ex ballerino infatti avrebbe pubblicato una fotografia dove appare con un anello al dito. Insomma, sembra che l’ex marito di Belen abbia voluto confermare quindi il ritorno di fiamma con la showgirl argentina, pubblicando questa instagram-stories piuttosto importante.



Stefano con al fede al dito, la Instagram Storie svela la sua situazione sentimentale



Non si tratterebbe di un anello qualsiasi, ma proprio di una fede al dito del ballerino e coreografo. Non resta che fare un grande in bocca al lupo alla coppia che tra l’altro da diversi anni ormai è piuttosto amata dagli italiani.Che questo loro secondo ritorno di fiamma questa volta sia quello definitivo? Ricordiamo che Belen ha concluso la sua storia d’amore con Antonino Spinalnese dopo la nascita della piccola Luna Marì. Forse Belen non ha mai dimenticato l’ex marito.