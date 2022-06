GF Vip, Lulù Selassié posta le foto del compleanno e un ex concorrente commenta: “Mammamia che tristezza …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex gieffina Selvaggia Roma ha commentato le immagini relative al compleanno di Lulù Selassié esprimendo delle parole poco carine. Parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta non a Lulù ma a Giacomo Urtis.

Una tra le ex concorrenti del Grande Fratello vip 6 ha da poco festeggiato il suo ventiquattresimo compleanno, e l’ha fatto in compagnia di alcuni ex coinquilini. La festa però ha fatto particolarmente discutere e nello specifico ad esprimere il suo parere utilizzando delle parole poco carine è stata un’altra ex concorrente del GF Vip ma appartenente ad un’altra edizione. Stiamo nello specifico parlando di Selvaggia Roma, ma quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lulù Selassié festeggia 24 anni con alcuni ex concorrenti del GF vip 6

Tra i protagonisti di questa sesta edizione del Grande Fratello vip vi troviamo sicuramente Lulù Selassié. Stiamo nello specifico parlando della giovane principessa etiope che nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto parlare di sé per la storia d’amore nata con il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo. Storia però terminata poche settimane dopo la fine del reality show. Alcuni giorni fa la giovane principessa ha compiuto 24 anni e ha festeggiato in compagnia di alcuni amici con i quali ha condiviso l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello vip. L’evento è stato immortalato sui social, e di preciso su Instagram, dal Magazine Chi diretto proprio da colui che ha condotto il reality show di Canale 5 ovvero Alfonso Signorini. E sempre all’evento in questione erano di preciso presenti le sorelle di Lulù e quindi Jessica e Clarissa e poi ancora Giacomo Urtis e Giucas Casella.

Il commento di Selvaggia Roma

Tra coloro che non hanno perso l’occasione di commentare l’evento vi troviamo anche un’altra ex concorrente del GF vip 5 ovvero Selvaggia Roma. La giovane divenuta famosa in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne e a Temptation Island ha commentato il post condiviso da chi Magazine sul proprio profilo ufficiale scrivendo “Mammamia, un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici, una pizza e una birra in compagnia, meno trucco,un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene”.

Frecciatina rivolta a Giacomo Urtis?

Se in un primo momento in molti hanno pensato che la frecciatina potesse essere rivolta alla festeggiata Lulù ecco che in un secondo momento sembrerebbe essere emerso altro. Nello specifico secondo quanto dichiarato da Biccy le parole scritte da Selvaggia Roma potrebbero essere rivolte ad un altro degli ex gieffini presenti nelle immagini ovvero il noto chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Quest’ultimo e Selvaggia Roma hanno entrambi partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello vip e stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni non sembrerebbero essere rimasti in ottimi rapporti.