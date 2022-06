Alberto Matano, dopo la cerimonia Mara Venier …

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano il noto conduttore televisivo e giornalista italiano ha sposato Riccardo Mannino. La cerimonia si è svolta nella giornata di sabato 11 giugno 2022 a Labico, proprio poco fuori Roma in un Resort bellissimo di Antonello Colonna. E’ stata una cerimonia piuttosto intima, officiata proprio dalla conduttrice Mara Venier che è una vecchia amica di Matano.



Alberto Matano, il conduttore e giornalista ha sposato Riccardo Mannino



Pare che la data scelta dagli sposi non sia stato del tutto casuale ma si tratterebbe di un vero e proprio inno all’amore. In realtà Alberto Matano pare che abbia nascosto per tanto tempo questa storia d’amore ed effettivamente fino a poco tempo fa nessuno pare sapesse che il giornalista fosse fidanzato. La notizia è trapelata soltanto qualche mese fa e soltanto nelle ultime settimane è stato diffuso il nome del suo compagno.

Chi è il marito di Alberto?



Il marito di Alberto Matano si chiama Riccardo Mannino e pare che fino a pochi giorni fa non fosse noto come lo è oggi. Sappiamo che ha 55 anni e che è un avvocato cassazionista. La cerimonia è stata officiata da Mara Venier che ha indossato per l’occasione un tailleur azzurro e la fascia tricolore. Pare che circa due mesi fa sia stata proprio lei a chiedere ai futuri sposi “Perchè non vi sposate?“. Ed ancora «Mi sono seduta con loro, li ho osservati per un attimo, ho visto i loro sguardi, i loro occhi, il loro sfiorarsi con tanto amore e mi sono commossa. Da lì è partito tutto, tutta la macchina. Abbiamo deciso insieme la data».



Una cerimonia intima e riservata, le parole di Mara e la confessione del giornalista



Gli anelli sono stati portati dalle nipotine di Alberto Matano e Mannino, sulle note di una canzone davvero bellissima, ovvero Abbracciame, cantata personalmente da Andrea Sannino. ​«Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. La nostra è una scelta di amore e di vita». Queste le parole dichiarate da Matano qualche giorno fa, nel corso di un’intervista rilasciata a Fq Magazine. Ad ogni modo si è trattato di una cerimonia piuttosto intima e riservata alla quale hanno preso parte circa 200 invitati tra questi molti vip e volti noti della televisione e dello spettacolo.