Vanessa Incontrada, dopo la polemica posta una foto e scrive: “Avevo …”

Vanessa Incontrada in questi giorni è stata al centro delle polemiche per una foto apparsa sulla copertina di una nota rivista di gossip. Oggi l’attrice ha risposto in modo esemplare a queste polemiche.

Vanessa Incontrada in questi giorni è stata al centro delle polemiche e sotto i riflettori per una foto che è apparsa su una nota rivista e poi diffusa su tutti i social. Pare che l’attrice e nota showgirl abbia in qualche modo cercato di mettere la parola fine a tutta questa vicenda, pubblicando nelle scorse ore una fotografia che la ritrae al mare. In questa foto, l’attrice è apparsa piuttosto sorridente. Pare che questa sia stata la risposta alle polemiche sorte in questi giorni e avanzate da parte degli haters.

Vanessa Incontrada tenta di mettere la parola fine alla bufera sorta intorno alla sua persona

Vanessa Incontrada pare che nei giorni scorsi sia stata al centro di una vera e propria bufera. Sulla copertina di una nota rivista di gossip italiana è apparsa una fotografia di una donna che era stata presentata come Vanessa Incontrada. Si è trattato di una foto che in qualche modo ha fatto emergere ancora una volta il tema del bodyshaming che Vanessa ha dovuto affrontare anche in altre occasioni. In questa foto, apparsa nella copertina di una nota rivista di gossip, l’attrice risulta effettivamente più in carne rispetto a qualche tempo fa, ma comunque sempre bellissima. Dopo la diffusione di questa foto, l’attrice è finita al centro della bufera. Molti haters hanno preso di mira ancora una volta l’attrice, riservandole delle critiche piuttosto forti.

L’attrice va al mare e pubblica un selfie “speciale”

Lei però non ha voluto rispondere a tono ma sicuramente ha voluto mettere fine a tutta questa vicenda, pubblicando una foto di te stessa al mare. Nella didascalia l’attrice pare abbia semplicemente scritto “Avevo voglia di te… mare”. Nella foto in questione, l’attrice appare con degli occhiali da sole molto grandi, un costume nero e un sorriso davvero smagliante. Pare che Vanessa si sia concessa qualche momento di relax dopo essere stata parecchio impegnata nelle scorse settimane con le riprese di Fosca Innocenti 2.

Brutta disavventura per Vanessa, l’attrice perde i suoi amati cani



Non è stato purtroppo un buon periodo per la nota attrice, visto che è stata anche protagonista di una disavventura davvero drammatica. Nei giorni scorsi pare che dalla sua abitazione a Follonica siano scomparsi i suoi amati cani. Fortunatamente dopo aver fatto un appello sui social Vanessa è riuscita a ritrovarli ed ha potuto riabbracciare dopo poco tempo Tokyo e Zelig.