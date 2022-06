Fedez senza freni: “Non voglio …”, l’audio che diffonde è da brividi

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez nelle scorse ore ha pubblicato un post molto importante attraverso il quale ha svelato alcune dichiarazioni inedite rilasciate dallo stesso al suo psicologo, proprio nel giorno in cui aveva scoperto di avere un tumore al pancreas.

Fedez, il noto rapper milanese sappiamo bene che purtroppo ha avuto diversi problemi di salute nei mesi scorsi. Era il mese di aprile quando il noto cantante ha annunciato di essere purtroppo gravemente malato ed ha fatto sapere che da li a breve si sarebbe sottoposto ad una operazione molto delicata e tanto importante. Fortunatamente tutto è andato bene e adesso il rapper sembra che stia riprendendo pian piano in mano la sua vita. Soltanto nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni su quel periodo e nello specifico alcune parole che il rapper avrebbe riferito al suo psicologo. Sono parole piuttosto forti e molto toccanti, visto che Fedez avrebbe detto al suo psicologo di avere tanta paura che tutto potesse andare male e che i suoi figli potessero un giorno non ricordarsi di lui.



Fedez, a distanza di qualche mese emergono le parole pronunciate dal rapper al suo psicologo



“Non voglio morire, non voglio morire, ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me”. Queste le parole molto forti e toccanti espresse da Fedez tra le lacrime al suo psicologo, proprio nel giorno in cui aveva scoperto di avere un brutto tumore al pancreas. E’ stato proprio lui a diffondere nelle scorse ore queste parole e lo ha fatto pubblicando un post piuttosto toccante.



Il post toccante del rapper sulla malattia



“Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio. Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore”. Questo quanto scritto da Fedez, un post che ha davvero lasciato tutti senza parole ed a corredo di alcune immagini dei suoi figli Leone e Vittoria oltre che della moglie Chiara Ferragni.



La dedica alla moglie, le parole rivolte ai suoi follower



“E poi ci sei tu che sei dovuta essere la più forte di tutti”, queste le parole rivolte alla sua compagna. Sul finire del suo post, poi ha voluto in qualche modo rivolgersi ai suoi follower, dicendo di interpretare questo suo post come meglio credono.”Prendete queste mie esternazioni come meglio credete: voglia di condividere, manie di protagonismo, o narcisismo fine a se stesso. Non me ne frega molto. Vorrei solo che chi sta affrontando una situazione simile sappia che è normale provare determinate sensazioni. Non siete soli, non siete strani. Là fuori c’è a chi può fare bene tutto questo. E tanto mi basta. Scusate l’asciugo, buona domenica”.