Raoul Bova e Rocio, Dagospia lancia la bomba: “Tra loro due …”

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono una delle coppie più amate di sempre. Il noto attore e la showgirl e attrice spagnola sembra che da tanti anni ormai stiano insieme ed hanno costruito una bellissima famiglia. Sappiamo bene che il loro è stato un colpo di fulmine, visto che si sono incontrati e innamorati proprio sul set di Immaturi Il viaggio ormai diversi anni fa. Da quel momento i due non si sono più separati ed hanno costruito una bellissima famiglia insieme alle loro figlie Luna e Alma. Ad ogni modo, da un po’ di tempo a questa parte, si parla di una possibile crisi matrimoniale ma come stanno davvero le cose?

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, la coppia è in crisi?

La coppia formata dal noto attore Raoul Bova e dall’attrice Rocio Munoz Morales, potrebbe essere veramente in crisi. L’indiscrezione arriva direttamente da Dagospia che racconta di alcuni problemi che sarebbero sorti all’interno di questa coppia ormai qualche tempo fa. Il noto portale di Roberto D’Agostino sembra aver svelato alcuni dettagli su questa situazione e pare che abbia anche avanzato quelli che potrebbero essere i motivi che hanno condotto i due in questa situazione.

La dichiarazione d’amore di Raoul alla sua compagna

Ebbene, pare che i due si amassero davvero tanto e che tra di loro non si fosse alcun tipo di problema. Si sono mostrati Infatti sempre molto innamorati e affiatati, anche lo scorso 10 giugno ovvero il giorno del compleanno di Rocio Munoz Morales quando Raoul Bova sembra aver dichiarato il suo amore nei confronti della compagna. Raoul ha Infatti pubblicato su Instagram una fotografia che vede lui al fianco della compagna e entrambi molto felici e sorridenti con alle spalle un tramonto piuttosto romantico.

L’indiscrezione di Dagospia

Ad ogni modo, nonostante questa visione così paradisiaca della loro relazione, sembra proprio che Dagospia abbia svelato dell’altro. Sembra che il settimanale Oggi avesse avanzato qualche giorno fa un indovinello che aveva come protagonista una coppia piuttosto misteriosa che potrebbe essere in crisi a causa di un mancato matrimonio. Secondo Dagospia la coppia in questione sarebbe proprio quella formata dal noto attore e dalla attrice spagnola. Potrebbe essere, secondo il portale Dagospia che i due abbiano fatto in modo di non svelare molto su questa ipotetica crisi. Sembrerebbe però da una parte che l’attrice non veda l’ora di sposare il compagno il quale avendo già un’esperienza alle spalle, starebbe prendendo del tempo. Che sia realmente così, ovvero che Raoul Bova e Rocio siano in crisi da un po’ di tempo a questa parte?