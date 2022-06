Alberto Matano diretto: “Non amo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano è pronto a sposare il suo compagno Riccardo Mannino. I due si sposano proprio oggi sabato 11 giugno 2022 e la cerimonia sarà officiata direttamente da Mara Venier. I due sono pronti quindi a dirsi di sì dopo diversi anni di relazione che in qualche modo hanno mantenuto segreta. Effettivamente fino a poco tempo fa non si sapeva neppure che il giornalista e conduttore televisivo avesse un compagno. La notizia del matrimonio è arrivata Infatti come un fulmine a ciel sereno ed è stata per tutti una grande gioia. Il conduttore de La vita in diretta convolerà a nozze oggi con il suo compagno ,un avvocato Romano. Nei giorni scorsi è stato proprio lui Alberto a raccontare e dare qualche anticipazione sulle nozze ed a condividere i suoi stati d’animo.



Alberto Matano, oggi sabato 11 giugno convolerà a nozze con Riccardo Mannino

Alberto Matano nella giornata di oggi sabato 11 giugno 2022 sposerà il suo compagno Riccardo Mannino. I due stanno insieme da tanto tempo, ma in realtà hanno mantenuto segreta la loro relazione e sono stati anche molto bravi in tal senso. Effettivamente in molti non sapevano neppure che il giornalista e conduttore fosse fidanzato. A parlare nei giorni scorsi è stato proprio lui Alberto Matano, il quale ha dato qualche anticipazione riguardo le nozze ed ha anche parlato del suo futuro marito.

Anticipazioni sulle nozze, parla il conduttore

«Sono quindici anni che stiamo insieme. Durante una cena, un paio di mesi fa, Mara, la nostra amica del cuore che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo. Riccardo ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento. Poi, nel fine settimana, sono entrato in crisi. Ho pensato a tutto quello che ci circondava, alla dimensione esterna di qualcosa che ci riguardava così privatamente. La sera, a casa, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso che sì, era la cosa giusta da fare. Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale». Queste le parole di Matano il quale ha sottolineato come il compagno fosse particolarmente felice e lui al settimo cielo. Nel corso di questa intervista che Matano ha rilasciato questi giorni a il Corriere della Sera pare che abbia parlato anche della sua infanzia e anche della sua famiglia, definendola molto armonica.

La confessione di Matano sull’infanzia “Ho sofferto di bullismo”

“Ricordo l’infanzia come giorni sereni, lieti. Ma poi il cielo si annuvolò. Attorno ai 14 anni mi sono accorto con dolore che non crescevo. I miei amici erano almeno venti centimetri più di me. E allora la mia stanza si chiuse a chiave, come un riparo dal mondo. Perché fuori mi sembrava che le cose andassero a rovescio. Ho sofferto il bullismo. Mi isolavano dai giochi, mi prendevano in giro, mi sentivo ai margini della vita. Ma ho combattuto, non mi sono piegato. Mi sono detto che ce la dovevo fare. Ho trovato la forza e tutto quello che di buono mi sta accadendo è figlio di quella volontà di non subire. In terza liceo, dopo un’estate, sono cresciuto e sono diventato come sono ora». Una confessione che ha lasciato un po’ tutti senza parole anche perché pare che Alberto non abbia mai avuto questi aspetti così tanto intimi della sua vita privata.