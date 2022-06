Fedez condivide degli audio in lacrime e Selvaggia Lucarelli lo massacra …

0 SHARES Condividi Tweet

Nei giorni scorsi Fedez ha condiviso su Instagram degli audio in cui è possibile sentirlo disperato e in lacrime durante una seduta dallo psicologo. La scelta di condividere dei momenti così privati sembrerebbe essere stata criticata da Selvaggia Lucarelli.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore delle particolari Instagram Stories condivise alcuni giorni fa dal celebre rapper Fedez, marito della nota influencer Chiara Ferragni. Nello specifico il rapper ha condiviso alcuni audio privati in cui è possibile sentire il suo pianto straziante durante una seduta dallo psicologo. E se da una parte sono stati tanti coloro che hanno apprezzato la scelta di Fedez di condividere questo particolare momento con i suoi followers ecco che allo stesso tempo sono stati molti coloro che non hanno avuto il timore di rivelare di non aver apprezzato. E’ questo il caso della giornalista Selvaggia Lucarelli che sui social ha espresso il suo pensiero pur non citando mai direttamente il rapper.

Particolari audio condivisi da Fedez su Instagram

Sono trascorsi alcuni mesi da quando il noto rapper italiano Fedez ha scoperto di avere un brutto tumore al pancreas a causa del quale è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Per l’artista e per la sua famiglia sono stati mesi molto duri e sofferenti, e proprio nei giorni scorsi il marito di Chiara Ferragni ha deciso di condividere con i suoi followers le emozioni e il dolore provato in seguito alla scoperta della malattia. Il marito di Chiara Ferragni, nello specifico, ha condiviso delle Instagram Stories contenenti degli audio di alcuni estratti registrati durante una seduta con lo psicologo, e nello specifico nel corso della seduta che si è tenuta dopo la scoperta del tumore. Proprio in tali audio è possibile sentire e percepire il grande dolore provato dal rapper che in lacrime si è rivolto al medico affermando “Non voglio morire, i miei figli non si ricorderanno neanche di me”.

Le parole del marito di Chiara Ferragni

Lo stesso Fedez nel momento in cui ha scelto di condividere tali audio con i suoi followers probabilmente sapeva bene a cosa sarebbe andato incontro. E quindi sapeva che probabilmente qualcuno avrebbe commentato e criticato questa sua decisione. Ed infatti in seguito alla condivisione degli audio si è espresso affermando che ognuno era libero di giudicare questa sua scelta nel modo che voleva. “Voglia di condividere, manie di protagonismo o narcisismo fine a se stesso. Non me ne frega molto”, queste le sue parole.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Molti coloro che hanno espresso il proprio parere, e tra questi anche Selvaggia Lucarelli. La celebre giornalista ha condiviso un post sui social e anche se non ha esplicitamente fatto il nome del rapper a molti è sembrato abbastanza chiaro il riferimento. “No. Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di usare il verbo “normalizzare” per camuffare le più svariate forme di narcisismo/esibizionismo/incapacità patologica di conservare una sfera privata”, queste di preciso le parole espresse dalla Lucarelli. La giornalista ha poi proseguito “Poi un giorno parleremo anche di quanto possa essere un percorso autentico ed efficace la psicoterapia fatta a favore di microfono e/o telecamere, prevedendo/sapendo che quello che dirai sarà ascoltato o visto da milioni di persone. Se questo è fare un serio percorso terapeutico io sono Joe Biden”.