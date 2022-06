Mahmood e Blanco lasciano tutti senza parole, dietro le quinte del concerto …

0 SHARES Condividi Tweet

Si fanno sempre più insistenti le voci di un presunto litigio tra Mahmood e Blanco. I due celebri artisti sembrerebbero essersi ignorati dietro le quinte del concerto di Radio Zeta.

Sono trascorsi pochi mesi da quando i due celebri artisti Mahmood e Blanco hanno incantato tutti sul palco del teatro Ariston con il brano ‘Brividi’ ottenendo un grandissimo successo. Oltre al brano bellissimo i due artisti sono riusciti ad entrare nel cuore di migliaia di persone per la grande chimica che hanno dimostrato di avere. Nelle ultime ore però sono finiti al centro del gossip in seguito alla diffusione della notizia di un presunto litigio o malumore nel loro rapporto. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il grande successo di Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo 2022

Fin dalla prima esibizione sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2022 ecco che Mahmood e Blanco hanno dimostrato di essere molto affiatati. I due hanno infatti dimostrato di avere molta chimica e proprio questa è riuscita ad incantare gran parte del pubblico, oltre alla bellezza del brano. Mahmood e Blanco sono riusciti a vincere il Festival e nel corso delle settimane successive più volte hanno partecipato insieme a vari programmi televisivi. Ad un certo punto però qualcosa sembra essersi rotta, o almeno questo è il gossip delle ultime ore che sta facendo tanto discutere.

Malumori nel rapporto tra Blanco e Mahmood?

Mahmood e Blanco sono finiti nelle ultime ore al centro del gossip. Nello specifico stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni i rapporti tra i due sembrerebbero non essere più idilliaci. Anzi al contrario si fanno sempre più insistenti le voci di un presunto litigio. Nello specifico secondo tale gossip i due artisti sembrerebbero essersi ignorati al Radio Zeta Future Hits. E a rivelare quanto accaduto è stato nello specifico Today. I due si sono anche esibiti con il brano Brividi nel corso del concerto di Radio Zeta ma proprio prima di salire sopra il palco i due artisti sembrerebbero essersi ignorati. Secondo il gossip non solo sarebbero arrivati separatamente e a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Ma allo stesso tempo dopo essersi fermati nell’area hospitality sembrerebbero essersi totalmente ignorati.

Le indiscrezioni sui vincitori di Sanremo 2022

Nello specifico mentre Mahmood sembrerebbe aver utilizzato il telefono in attesa di poter salire sul palco ecco che Blanco si è invece concentrato a guardare una partita di biliardino. I due non sembrerebbero essersi scambiati nemmeno una parola prima di salire sul palco, e anche dopo l’esibizione non sembrerebbe esserci stato alcun contatto.