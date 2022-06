Maurizio Costanzo diretto con Roberta Capua e Gianluca Semprini: “Spero che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Parole ricche di stima sono state quelle espresse da Maurizio Costanzo su due celebri conduttori Rai ovvero Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Maurizio Costanzo è uno dei conduttori ma anche dei giornalisti italiani più apprezzati. E proprio sul settimanale Nuovo il marito di Maria De Filippi tiene una rubrica alla quale molti lettori scrivono e a cui lui poi risponde. Nelle ultime ore ad esempio il giornalista si è espresso su una celebre conduttrice televisiva ovvero Roberta Capua e sul collega Gianluca Semprini, entrambi conduttori di Estate in Diretta. Ma quali sono state di preciso le parole espresse da Costanzo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il commento di Maurizio Costanzo su Roberta Capua

Chi conosce Maurizio Costanzo sa bene che il giornalista non ha mai il timore di esprimere il proprio pensiero sia su determinati programmi ma anche su alcuni conduttori. Proprio nelle scorse ore il marito di Maria De Filippi ha risposto alla domanda di una lettrice su Roberta Capua e su Gianluca Semprini ovvero i conduttori di uno dei programmi più seguiti della RAI in estate ovvero Estate in diretta. A proposito di Roberta Capua ecco che Maurizio Costanzo si è espresso affermando “Ho sempre apprezzato il suo garbo: la Capua sa essere leggera mantenendo uno stile adatto a Rai1″. Ma non solo, Maurizio Costanzo ha poi proseguito rivelando “La conosco molto bene”. Ed infatti i due hanno avuto modo di lavorare insieme su Canale 5 molti anni fa, di preciso a Buona domenica.

L’augurio di Costanzo a Roberta Capua

Sempre nel tentativo di rispondere alla domanda della lettrice, ovvero una signora di nome Maria proveniente da Salerno, ecco che Maurizio Costanzo ha poi proseguito rivolgendo alla Capua un augurio di vero cuore. E nello specifico il giornalista ha augurato alla conduttrice di poter continuare ad avere lo stesso successo che ha oggi. “Quando facevamo insieme Buona Domenica avevo capito che poteva dare un gran contributo alla televisione e spero possa continuare così, arrivando su palchi sempre più prestigiosi”, queste le sue parole.

Le belle parole per Gianluca Semprini

Maurizio Costanzo ha colto l’occasione per esprimere anche delle belle parole nei confronti di Gianluca Semprini e quindi il presentatore che affianca Roberta Capua nella conduzione di Estate in diretta. Nello specifico Maurizio Costanzo ha espresso il suo pensiero rivelando che Semprini riesce a portare nella trasmissione sopracitata la sua esperienza da cronista e allo stesso tempo la sua capacità nel trattare argomenti particolarmente delicati. A proposito della combinazione Capua- Semprini si è invece espresso affermando “Si completano alla perfezione stando insieme, perciò faccio a tutti e due i miei complimenti”.