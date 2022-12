Elettra Lamborghini nella bufera dopo aver scritto un post, la sua dura replica

0 SHARES Condividi Tweet

Elettra Lamborghini è finita al centro di una grossa polemica in quanto accusata di aver commesso un particolare errore di grammatica. Ma l’artista non è rimasta in silenzio e tramite social ha risposto in modo abbastanza duro a tali critiche.

E’ finita nelle ultime ore al centro di una grossa polemica la bellissima Elettra Lamborghini. Il tutto ha avuto inizio in seguito alla pubblicazione di una storia Instagram tramite la quale la cantante ha raccontato ai fan di trovarsi a Dubai. Ad un certo punto però è stata accusata dagli haters di aver commesso un particolare errore di grammatica. Ma Elettra non è rimasta in silenzio e a tali accuse ha risposto in modo abbastanza duro. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Elettra Lamborghini a Dubai per le vacanze di Natale

Elettra Lamborghini è molto apprezzata dal pubblico e tanto seguita sui social. Proprio di recente l’artista ha condiviso una serie di storie su Instagram tramite le quali ha informato i fan di trovarsi a Dubai per le vacanze di Natale. E nello specifico di aver colto l’occasione per far visita al nuovo ristorante aperto dal padre. Ed ecco che è stato a tal proposito che è finita al centro di una grossa polemica.

Le accuse ricevute dagli haters

Nello specifico la bella Elettra ha condiviso delle storie Instagram tramite le quali ha mostrato alcune zone del nuovo ristorante del padre. E come didascalia alle storie ha scritto “E’ la prima volta che lo visito”. Alcuni haters però non hanno letto bene e hanno pensato che Elettra avesse sbagliato a scrivere e che avesse dimenticato a mettere la h davanti la o. Molti gli insulti ricevuti in direct e di fronte ai quali la celebre artista non è assolutamente riuscita a rimanere in silenzio. Infatti ha subito replicato postando una nuova storia e scrivendo “Raga ma seri ma ce la fate? Lo visito non “lo visto”…Se non sapete leggere non e colpa mia zio can…”. Elettra ha poi voluto precisare che anche se è solita scrivere veloce sa bene che davanti al verbo va la H. Insomma la nota artista non ha avuto timore di replicare agli haters in modo duro ma ha comunque commesso un particolare errore di ortografia dimenticando di accentare la e. Sarà stato un caso o Elettra ha scelto di farlo per vedere ancora una volta la reazione degli haters?

Elettra e Ginevra travolte dalle critiche

Elettra non è l’unica della famiglia Lamborghini finita al centro di numerose critiche. Infatti anche la sorella Ginevra, con la quale i rapporti non sono buoni, è finita al centro di una grossa polemica dopo aver paragonato gli attacchi ricevuti su Twitter alla terribile strage della centrale di Chernobyl.