GF Vip 7, Alex Belli senza freni su Soleil: “Ecco come si sta comportando”

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Belli nel corso di una recente intervista rilasciata a Casa Pipol ha rivelato di aver rifiutato di far ingresso nella casa del GF Vip per la seconda volta. E ha colto l’occasione per commentare il nuovo cast.

Una lunga intervista a Casa Pipol è stata quella rilasciata dal celebre attore Alex Belli. L’ex gieffino, protagonista della scorsa edizione del reality show di Canale 5, ha colto l’occasione per fare delle rivelazioni su una particolare proposta ricevuta e allo stesso tempo ha colto l’occasione per parlare del cast che fa parte del GF Vip 7 e per esprimere il suo pensiero su Antonino Spinalbese e Soleil Sorge.

Alex Belli e la proposta ricevuta per il GF Vip 7

Alex Belli è stato sicuramente, insieme a Soleil Sorge, il protagonista assoluto del GF Vip 6. E forse proprio per questo motivo gli autori avevano pensato ad un suo ritorno nell’attuale edizione del reality show di Canale 5. A svelarlo è stato proprio l’attore nel corso di una recente intervista rilasciata a Casa Pipol. Intervista nel corso della quale ha voluto precisare i motivi che l’hanno spinto a dire di no. “Dopo una grande stagione come quella dell’anno scorso, non me la sentivo” ha rivelato Alex Belli che ha poi aggiunto di non essere stato nemmeno ispirato dal cast di quest’anno. Un cast con dei problemi che secondo Belli hanno appesantito il programma. Nonostante con il trascorrere delle settimane il cast sia stato rifatto ecco che Belli ha voluto chiarire “Non è il mio game“.

Il commento dell’attore sul GF VIP 7

L’attore ha poi proseguito la sua intervista a Casa Pipol commentando l’attuale edizione del GF Vip e i suoi concorrenti. E a tal proposito ha prima citato Edoardo Tavassi per il quale ha utilizzato l’espressione “istrionico“. Secondo Belli il fratello di Guendalina ha iniziato il suo percorso con molta energia ma poco dopo si sarebbe spento perchè non ha trovato le persone giuste. A proposito della proposta ricevuta Belli ha chiarito che se da una parte è normale che gli autori abbiano provato a riproporre ciò che lo scorso anno ha funzionato ecco che allo stesso tempo a lui non è piaciuta l’idea di fare “copia e incolla“. Ed è stato a tal proposito che ha colto l’occasione per commentare l’amore libero di cui si è tornati a parlare in questa nuova edizione del GF Vip. Secondo Belli al pubblico non è interessato proprio perchè si tratta di un qualcosa già visto e che lo scorso anno ha molto fatto discutere. E’ stato a tal proposito che è tornato a parlare del triangolo composto da lui stesso, la compagna Delia Duran e Soleil Sorge affermando che il loro triangolo ha appassionato i telespettatori proprio perchè non c’era mai una fine. “Non c’era un vissero felici e contenti. C’era sempre: Che cosa succederà? Lo vedremo nella prossima puntata!”.

Le parole su Antonino e Soleil

In ultimo Alex Belli ha parlato di Antonino Spinalbese e Soleil Sorge. A proposito del primo si è espresso positivamente affermando che è un bravo ragazzo ma che non riesce a far appassionare il pubblico alle sue storie perchè iniziano e finiscono velocemente. A proposito di Soleil ha invece dichiarato di trovarla perfetta per il ruolo di opinionista e ha aggiunto “Ha scritto il manuale della str***a e quindi deve mantenere il personaggio della stro**a”.