Alfonso Signorini al veleno contro Adriana Volpe “Che differenza c’è tra Giulia Salemi e Adriana volpe”

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini lancia una pesante frecciatina ad Adriana Volpe, nel corso di un’intervista rilasciata proprio in questi giorni.

Alfonso Signorini, il conduttore è tornato a parlare dell’ex opinionista del Grande fratello vip che ha preso parte al programma lo scorso anno. Stiamo parlando di Adriana Volpe, la quale ricorderete che ha avuto diversi battibecchi non soltanto in puntata, ma anche sui social con Sonia Bruganelli, la quale continua ad essere l’opinionista del reality di Canale 5. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Chi, suo giornale, Alfonso Signorini ha parlato, facendo un bilancio di fine anno e di quella che è stata al momento questa edizione del Gf vip. Ad un certo punto, avrebbe lanciato una frecciatina piuttosto velenosa nei confronti di Adriana Volpe che è stata sostituita da Orietta Berti. Ma cosa ha dichiarato?

Alfonso Signorini, intervista interessante al suo giornale Chi

Alfonso Signorini in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al suo giornale Chi, parlando in generale dell’anno appena trascorso e di questi pochi mesi del Gf vip, l’edizione in corso attualmente. Poi, il conduttore avrebbe anche parlato delle opinioniste del programma ed anche di Adriana Volpe che è stata l’opinionista del Gf vip lo scorso anno, poi sostituita da Orietta Berti.

La frecciatina velenosa di Alfonso ad Adriana Volpe

“La Salemi e Sonia hanno caratteri forti, Giulia è una scommessa vinta. La Salemi, come la Volpe, è attenta ai social, solo che la Salemi lo fa per ruolo, la Volpe lo faceva per vizio“. Insomma, una stoccata che di certo non sarà passata inosservata alla Volpe che in genere non se ne tiene una e molto probabilmente deciderà di rispondere alle parole di Alfonso. Quest’ultimo ha poi parlato del perchè ha preferito mantenere Sonia e introdurre delle novità, come la figura di Giulia Salemi come madrina dei social e Orietta Berti come altra opinionista al fianco della Bruganelli. “Mi fido del mio istinto e lavoro sui caratteri, perché mi piace ribaltare le previsioni come ho fatto con la Berti, che sembrava la nonna di Cappuccetto rosso e, invece, è il lupo”.

Il conduttore commenta due concorrenti

Sul finir dell’intervista, poi, il conduttore ha voluto commentare tra tutti il percorso di due concorrenti, ovvero Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, sostenendo che sono di certo due concorrenti fortissimi. “Di Antonino mi colpisce l’intensità: non è mai banale, mette in discussione ogni cosa, ogni persona e se stesso. Sa passare dal sentimento puro alla risata e alla rabbia con grande verità. La Fiordelisi è nata per fare i reality, per lei esiste solo la parola “dinamica”.