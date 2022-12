Verissimo, l’intervista a Belen fa esplodere la polemica, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

L’account social di Verissimo è stato travolto da una serie di dure critiche dopo l’annuncio della messa in onda, sabato 31 dicembre, della replica dell’intervista a Belen Rodriguez.

E’ davvero incredibile quanto successo nelle ultime ore sui social e di preciso nella pagina Instagram del celebre programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin ovvero Verissimo. Tutto è nato in seguito alla pubblicazione di un particolare post con protagonista Belen Rodriguez sotto al quale moltissimi fan della trasmissione hanno scritto commenti poco carini. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Il programma di Silvia Toffanin sotto accusa

Sabato 31 dicembre Verissimo non andrà in onda con una nuova puntata ma al contrario verrà trasmessa una vecchia intervista realizzata alla celebre showgirl argentina Belen Rodriguez. Nello specifico la pagina Instagram di Verissimo ha condiviso un post contenente delle immagini della showgirl. Post tramite il quale ha voluto informare i fan della trasmissione che proprio sabato 31 dicembre avranno la possibilità di rivivere la storia della bella Belen. Si tratta quindi di una replica e non di una nuova intervista. Ma non tutti però l’hanno capito.

La pagina social di Verissimo travolta dalle critiche

Molti sono stati infatti coloro che hanno pensato che questa fosse una nuova puntata e che quindi a distanza da pochi mesi dall’ultima intervista rilasciata alla Toffanin la bella Belen fosse pronta a tornare nello studio di Canale 5 per una nuova intervista. Proprio per tale motivo molti sono stati coloro che si sono scagliati contro la trasmissione condotta da Silvia Toffanin e contro la stessa Belen. E tra i tanti commenti vi è stato ad esempio chi ha scritto “Sempre lei, non la sopporto più” oppure ancora “Alla settecentesima intervista che avrà in più da dire?”. Questi alcuni dei duri commenti scritti sotto al post condiviso da Verissimo da tutte quelle persone che non hanno quindi compreso che ad andare in onda sarà una replica e non un nuovo appuntamento con Belen.

La reazione di alcuni followers

Ma se da una parte sono stati in molti a non comprendere per bene l’espressione “rivivere” pensando ad un nuovo appuntamento di Verissimo con Belen ecco che allo stesso tempo vi è stato per fortuna chi è riuscito a comprenderlo e ha provato a far ragionare chi ha colto l’occasione per scrivere nuovi insulti. Tra i tanti utenti vi è stato ad esempio chi ha scritto “È una replica. Riuscite a capirlo o vi servono i sottotitoli?”. Insomma, se da una parte sono molti coloro che sono contenti di rivedere Belen a Verissimo e di poter riascoltare la sua intervista ecco che allo stesso tempo vi è stato anche chi non ha preso la notizia nel migliore dei modi definendosi stanco di vedere sempre la showgirl in tale trasmissione.