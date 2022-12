Selvaggia Lucarelli non si ferma più: “Cosa accadeva dietro le quinte a Ballando”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli non riesce proprio a stare zitta e in queste ore ha svelato qualcosa di inedito su ciò che accadeva dietro le quinte del programma.

Selvaggia Lucarelli continua a parlare di Ballando con le stelle e non smette di svelare alcuni retroscena davvero inediti. Sicuramente l’edizione appena passata di Ballando è stata quella più carica di liti e tensioni e la protagonista in assoluto è stata proprio lei, Selvaggia. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista molto interessante al Corriere della sera, dando un’idea diversa di quello che è il programma che tutti noi siamo abituati a vedere.

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Ballando con le stelle e svela particolari inediti del dietro le quinte

Selvaggia Lucarelli nel corso di un’intervista rilasciata a Il corriere della sera, ha svelato alcuni retroscena, alcuni di questi parecchio scioccanti sul dietro le quinte del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ma cosa ha rivelato la giornalista?

Lucarelli spara a zero contro il programma

“A Ballando ci sono sempre state idee diverse, anche fazioni, a tratti. Quest’anno dalla giuria, a chi era seduto ai tavoli di fronte, alla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta «scaldato» da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo. Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico”. Queste le parole di Selvaggia Lucarelli che ha deciso così di svelare qualcosa di importante e di inedito sul programma condotto da Milly Carlucci.

Le parole della giornalista su Milly Carlucci, colpevole di non averla tutelata

La giornalista ha ammesso di non essersi mai aspettata un trattamento di favore da parte dei suoi colleghi e della conduttrice. Proprio quest’ultima si sarebbe allontanata dalle critiche e dalle polemiche non intervenendo mai direttamente.”Dopo un po’ che lavoravo a Ballando ho capito che lì sono considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere – è la sua nemmeno troppo velata accusa ai vertici -. Mi dispiace perché io invece ho sempre giocato dalla parte del programma, mi spendo molto e non ho paura di inimicarmi il pubblico, cosa di cui chi fa tv nazionalpopolare ha il terrore”.