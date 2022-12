Sonia Bruganelli massacrata sui social per una foto rincara la dose: “E’ uno sporco lavoro”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, ecco la polemica che ha investito la nota opinionista del Grande fratello vip, dopo la foto pubblicata direttamente da New York.

Sonia Bruganelli, l‘opinionista del programma di Canale 5 Il Grande fratello vip in questi giorni si è allontanata dal nostro paese e dal suo lavoro, per andare in vacanza insieme alla sua famiglia. Da sempre Sonia non ha mai nascosto il suo amore e la sua passione per il lusso e per questo motivo in diverse occasioni è stata accusata di ostentare la sua ricchezza. Lo stesso è accaduto proprio in queste ore, quando la Bruganelli ha mostrato un dettaglio che di certo non è passato inosservato ai suoi fan. Di cosa si tratta?

Sonia Bruganelli, l’opinionista di Canale 5 vola a New York insieme alla sua famiglia

Sonia Bruganelli, la nota opinionista del programma del reality di Canale 5 così come avvenuto lo scorso anno, è partita poco prima del Natale per trascorrere le festività a New York, insieme alla sua famiglia. Per questo motivo non ha presenziato alla puntata dello scorso 26 dicembre del reality e non ci sarà nemmeno per quella che andrà in onda il 2 gennaio. Sonia in questi giorni è stata però molto attiva sui social e dopo aver condiviso qualche post, è finita nuovamente al centro di una polemica, proprio per via della sua vacanza a New York.

Nuova polemica per la moglie di Paolo Bonolis

Di certo non è la prima volta, visto che come abbiamo avuto modo di anticipare, anche in passato è finita al centro delle critiche e delle polemiche. Una di queste quando ha utilizzato il jet privato per andare in vacanza, cosa che non è stata vista di buon occhio dai suoi follower che l’hanno accusata di ostentare la sua ricchezza.

Il dettaglio che non passa inosservato dalle Instagram stories

Nel dettaglio, in queste ore l’opinionista ha ha mostrato un dettaglio nella sua Instagram stories che non è passata inosservata. In una foto si vede bene una bottiglia di spumante all’interno di un hotel di gran lusso e ha aggiunto la seguente didascalia: “E’ uno sporco lavoro ma qualcuno dovrà pur farlo”. Poi, ha anche pubblicato un post, facendo ammirare la vista dei palazzi di New York, il tutto mentre faceva jogging.