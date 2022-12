L’ Anno che verrà, Amadeus resta solo, Nino Frassica sui social scrive: “Io non ci sarò”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso delle scorse ore il noto attore siciliano Nino Frassica ha annunciato di essere risultato positivo al covid e di non poter quindi prendere parte all’evento L’Anno che verrà in onda su Rai 1 il 31 dicembre.

Manca ormai sempre meno all’ultimo giorno dell’anno ovvero il 31 dicembre. E proprio in tale occasione, per festeggiare insieme ai telespettatori, verrà trasmesso su Rai 1 “L’Anno che Verrà“. Stiamo esattamente parlando di un evento molto bello tramite il quale viene festeggiata la notte di San Silvestro in compagnia di moltissimi artisti. Uno di questi però all’ultimo minuto ha annunciato di non poter partecipare gettando nello sconforto molte persone, soprattutto Amadeus al quale avrebbe dovuto fare da spalla in vari momenti della serata. Ma esattamente di chi stiamo parlando? E perchè non sarà presente? Facciamo un po’ di chiarezza.

Nino Frassica grande assente all’evento L’Anno che verrà

Andrà in onda in diretta da Perugia e di preciso dalla bellissima Piazza IV Novembre il nuovo appuntamento con L’Anno che Verrà. A condurre, così come accade dal 2015, sarà ancora una volta Amadeus ma ad essere assente sarà invece un grande artista che avrebbe dovuto fare da spalla al conduttore. Di chi stiamo parlando? Del noto attore siciliano Nino Frassica che proprio nelle scorse ore ha annunciato di non poter partecipare all’evento perchè risultato positivo al Covid. “Purtroppo non ci sarò, lo vedrò da casa”, sono state queste nello specifico le parole espresse da Frassica a DavideMaggio.it Una notizia questa che avrà sicuramente spiazzato Amadeus che si è improvvisamente trovato senza la sua ‘spalla’.

Gli artisti presenti sul palco

Chi saranno gli artisti presenti all’evento? Confermata la presenza di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Mentre invece ad esibirsi sul palco de L’Anno che verrà saranno i Modà, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, i Ricchi e Poveri, Raf, Nek, Donatella Rettore. E poi ancora Tracy Spencer, Sandy Marton, Matia Bazar, LDA, Francesco Renga, Noemi, Mr Rain, Dargen D’Amico. Una serata di musica e spensieratezza che farà sicuramente divertire tutti i presenti ma anche il pubblico a casa.

Tutto quello che occorre sapere per partecipare all’evento

L’evento come anticipato poc’anzi si terrà a Perugia e potervi partecipare è davvero molto semplice. Infatti non sarà necessario l’acquisto di nessun biglietto e questo perchè l’evento è assolutamente gratuito e quindi aperto a tutti. Chiunque potrà recarsi presso la Piazza IV Novembre e accedervi, ovviamente fino a esaurimento posti. A garantire la sicurezza e il corretto funzionamento saranno le forze dell’ordine presenti sul posto e aiutate dai volontari della protezione civile.