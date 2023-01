Michelle Hunziker diretta sulla gravidanza di Aurora: “Ecco perchè l’ha fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker parla della gravidanza della figlia Aurora e del loro rapporto che in questo momento è più forte che mai.

Michelle Hunziker in questi giorni ha parlato della gravidanza della figlia Aurora che è in attesa del suo primo figlio e pare che si sia lasciata andare a delle dichiarazioni inaspettate che hanno lasciato un pò perplessi. La conduttrice, ovviamente, non ha nascosto il fatto che è al settimo cielo per il fatto che ben presto diventerà nonna, visto che in famiglia è in arrivo un maschietto. Poi, Michelle ha anche parlato del suo rapporto con Aurora che proprio in questo momento è più stretto e intimo che mai. Ma cosa ha riferito nel dettaglio la Hunziker?

Michelle Hunziker parla della gravidanza di Aurora

Michelle Hunziker a poche settimane dall’arrivo del nipotino, il figlio di Aurora Ramazzotti ha voluto rilasciare delle dichiarazioni molto importanti. Nel corso di un’intervista che Michelle ha rilasciato in questi giorni, ha voluto parlare della gravidanza della figlia, sottolineando il fatto di aver da sempre voluto diventare nonna e di essere molto felice di questo. Poi parole di elogio per la figlia.

La gioia incontenibile della conduttrice

La Hunziker è convinta del fatto che Aurora sarà una buona mamma, proprio come lo è stata lei, nonostante la giovane età. «Aurora penso che sia anche per questo che si è ‘abbandonata’ a fare un figlio così giovane perché comunque ha mille progetti, mille obiettivi, ha un ragazzo splendido accanto, loro due si amano tantissimo… Ma sapere che hai una mamma vicino e che se hai bisogno di fare qualcosa c’è sempre qualcuno che ti tiene il bebè, ti mette in una condizione di tale tranquillità che ti permette di procreare presto». Queste le parole della conduttrice che non ha frenato l’entusiasmo per l’arrivo del nipotino e per il fatto che sia proprio un maschietto.

Le parole d’amore per il nipotino in arrivo

«Sarà il mio tesoro, è l’universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato. questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due. È qualcosa che a parole non si può descrivere». Queste ancora le parole della Hunziker che ha anche parlato così del rapporto con la figlia che è stato sempre ottimo, ma in questo periodo ancora di più.