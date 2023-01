Amadeus, rilascia alcune dichiarazioni su Silvia Toffanin ma viene sbugiardato dalla manager della conduttrice

0 SHARES Condividi Tweet

La manager di Silvia Toffanin, Gabriella Lopedota avrebbe sbugiardato Amadeus sulla questione Sanremo 2023. Poi arriva il gesto della pace. Come stanno le cose?

E’ ancora mistero su quanto accaduto tra Rai e Mediaset e nello specifico tra Amadeus e Silvia Toffanin. Alcuni giorni fa era arrivata la notizia secondo la quale la compagna di Piersilvio Berlusconi avesse ricevuto l’invito da parte di Amadeus per presenziare al Festival come co-conduttrice. Si era anche parlato di un rifiuto da parte della Toffanin ed anche apparso un comunicato sul web, che poi è scomparso.

Amadeus nega di aver contattato Silvia Toffanin per questa edizione del Festival di Sanremo

Il direttore artistico della kermesse più importante d’Italia e famosa in tutto il mondo nei giorni scorsi ha fatto chiarezza, dicendo che tutto ciò era accaduto nel 2020 e che da quel momento la Toffanin non sarebbe stata più contattata. Adesso a parlare però è stata la manager della conduttrice di Verissimo che in qualche modo ha sbugiardato Amadeus. Ma cosa sta accadendo?

Cosa è realmente accaduto tra Silvia e il direttore artistico?

Emergono ancora dettagli e novità, sulla possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo 2023. A parlare in questi giorni è stata la manager della conduttrice di Verissimo, che in qualche modo ha smentito le dichiarazioni rilasciate da Amadeus nei giorni scorsi. Il conduttore infatti, aveva precisato di aver proposto a Silvia di prendere parte al Festival nel 2020 e non per l’edizione 2023. Nel sostenere questa versione, il conduttore aveva anche sottolineato di avere tanta stima per Silvia. Questa versione sarebbe stata smentita dalla manager di Silvia, Gabriella Lopedota, la quale ha fatto delle precisazioni su questa vicenda.

La manager di Silvia smentisce e sbugiarda Amadeus

“Ho ricevuto la richiesta della disponibilità di Silvia Toffanin a partecipare anche a questa edizione di Sanremo. Silvia, lusingata, ha ringraziato ma ha declinato per motivi professionali”. Queste le parole della manager di Silvia Toffanin che dunque, confermerebbe i rumors diffusi nei giorni scorsi. Nessun astio però tra le parti, visto che a breve la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo sarà sua ospite nello studio di Verissimo.