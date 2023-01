Ornella Muti lascia tutti senza parole: “A me non me ne frega niente”

0 SHARES Condividi Tweet

Ornella Muti si è mostrata sui social a 67 anni in intimo, il video è diventato virale.

Ornella Muti è sicuramente una delle attrici più amate di sempre, oltre che una delle donne più belle e più desiderate dagli uomini italiani. Da giovanissima era bellissima, ma anche oggi all’età di 67 anni Francesca Romana Rivelli, questo è il suo vero nome, si mostra per quello che è, con le sue rughe ma sempre molto affascinante. Proprio in queste ore, l’attrice ha deciso di postare sui social una sua immagine, dove appare in intimo ed il suo fisico è apparso davvero invidiabile.

Ornella Muti si mostra senza veli, in intimo e lo fa con orgoglio

Ornella Muti nelle scorse ore è apparsa sui social in intimo. Nel dettaglio, è stata la figlia Naike Rivelli a riprendere la sua mamma in intimo e pubblicare poi il post sui social, che inevitabilmente è divenuto virale. Oggi l’attrice quasi 68enne, appare sempre molto in forma, con un fisico davvero invidiabile e bellissima.

La figlia Naike la riprende, il video diventa virale sui social

Molti non hanno potuto non commentare questo video che ha fatto il giro del web. Sicuramente il suo fisico non sarà più quello che poteva avere a 20 anni, ma una cosa è certa, Ornella non ha nessun timore nel mostrarsi così com’è. “Non me ne frega niente del bodyshaming non ho paura di quello che dicono, io questa sono, piaccio o non piaccio”. Queste le parole dell’attrice che ha sorpreso davvero tutti quanti e che ha ricevuto tantissimi complimenti.

I complimenti della figlia e dei follower

Anche Naike si è mostrata parecchio felice e orgogliosa della sua mamma, tanto da scrivere “Brava la mamma! E’ questo l’atteggiamento. Non si può piacere a tutti! L’importante è piacere a se stessi”. Mamma e figlia, con queste parole hanno letteralmente catturato l’attenzione di tutti e ricevuto tantissimi complimenti. Ornella continua ad essere una delle donne più belle del cinema e dello spettacolo italiano e lo ha dimostrato ancora una volta con queste immagini.