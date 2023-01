Aurora Ramazzotti, sui social scrive una dedica da brividi per il figlio, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti ha scritto una dolce dedica al figlio che porta in grembo. Le sue parole non sono passate inosservate.

Aurora Ramazzotti nelle scorse ore è stata una delle protagoniste principali del web, visto che la sua dedica al figlio che porta in grembo ha fatto emozionare tutti. Soltanto la scorsa estate la figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha fatto sapere di essere in dolce attesa, aggiungendo anche di aspettare un maschietto che nascerà tra poche settimane. Insomma, Aurora si appresta a vivere un 2023 davvero ricco di emozioni, visto che diventerà mamma per la prima volta. Nelle scorse ore la giovane ha voluto scrivere una dedica speciale al figlio non ancora nato e che ancora non conosce, ma che è certa le stravolgerà la vita. Vediamo nel dettaglio cosa ha scritto la giovane influencer.

Aurora Ramazzotti presto mamma, il post dell’ultimo dell’anno commuove tutti

Aurora Ramazzotti si appresta a vivere uno degli anni più belli della sua vita, proprio per il fatto che a breve diventerà mamma di un maschietto. La figlia di Eros Ramazzotti è da sempre protagonista del web essendo un’influencer e proprio in queste ore ha scritto un post molto lungo e indirizzato al figlio che porta in grembo.

Le parole della figlia di Eros

La figlia di Michelle ha trascorso il cenone di Capodanno ovviamente in compagnia del suo compagno Goffredo Cerza e del suo amico Tommaso Zorzi. Dopo aver festeggiato, ecco che Aurora si è lasciata andare ad una dedica piuttosto emozionante che non è passata inosservata. Con un post su Instagram, la giovane ha parlato del tempo che è passato e del tempo che l’aspetta.«Mi accorgo che l’orologio scorre inarrestabile verso lo scadere del mio tempo “prima” e che frettoloso si avvicina il momento “dopo” di te». Questo un tratto del post dedica di Aurora per il suo bambino.

La dolce dedica al figlio che porta in grembo

“Fa pensare che con l’arrivo di una nuova vita ci si doni nuova vita a nostra volta, e che veramente forse non ricorderò più cosa sarà stata la mia senza di te. Già adesso ogni cosa assume l’ingrato compito di essere l’ultima, l’ultimo compleanno, gli ultimi sonni, l’ultimo capodanno, le ultime vacanze, le ultime carezze, l’ultimo inverno, l’ultima uscita in compagnia…”. Il post di Aurora ha davvero commosso tutti quanti e diverse sono state le interazioni dei suoi follower.