Alba Parietti, l’ex fidanzata del figlio: “Nel 2022 ho perdonato errori imperdonabili”, la Parietti le risponde, botta e risposta

Cristina Tomasini è l’ex fidanzata di Francesco Oppini che sui social ha fatto un bilancio del 2022 e Alba Parietti ha commentato il suo messaggio

Cristina Tomasini è stata fidanzata con Francesco Oppini per diverso tempo ma quest’anno è circolata la notizia che i due si sono lasciati anche se entrambi hanno mantenuto il più stretto riserbo sui motivi di tale decisione. Ieri, però Cristina, sui social ha scritto un messaggio che è stato un bilancio dell’anno appena terminato e la ex suocera, Alba Parietti le ha risposto. Cristina, a sua volta, ha poi risposto alla Parietti. Vediamo cosa si sono dette le due donne.

Cristina Tomasini, ex fidanzata di Francesco Oppini, sui social fa un bilancio dell’anno appena terminato

Cristina Tomasini e Francesco Oppini si sono lasciati dopo diversi anni in cui erano stati fidanzati ma non si conoscono i motivi di tale decisone. Cristina, ieri sui social ha scritto così: “Osservo quest’anno che sta per concludersi e devo ammetterlo, caro 2022, che sei stato un anno bello tosto ma tremendamente bello. Un anno di cambiamento, di rinascita, di amicizia, di viaggi e di tanto amore. Ho perdonato con classe errori imperdonabili, ho stretto nuovi legami e rafforzato di vecchi, ho gridato di gioia e riempito i miei occhi di meraviglia. Grata per tutto ciò che mi hai dato”.

Alba Parietti le risponde e Cristina commenta la risposta

Alba Parietti, ex suocera di Cristina ha risposto, sempre sui social, così: “Perdonare è perdonarsi, guardare avanti e vivere felici. Tu sei una persona piena di grazia e dignità e lo dimostri con lo stile che ti rende sempre più bella ed elegante. Ti voglio bene, buon anno Cristina”.

Cristina, a sua volta, ha risposto così ad Alba: “Grazie Alba, le tue parole sono sempre preziose. E con tutto il bene che ti voglio ti auguro un anno nuovo”.

E’ evidente, da questo scambio di battute, che i rapporti tra le due donne siano ottimi nonostante non si frequentino più nei ruoli, rispettivamente di suocere e nuora.

Non si sa se anche i due ex fidanzati si siano lasciati in buoni rapporti, perché come già detto, non sono trapelate le motivazioni della rottura del rapporto.