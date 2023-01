Signorini posta un video con Giulia Salemi e il web esplode di commenti negativi: “Mai visto nulla di peggio”

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini ha condiviso nelle scorse ore un particolare video insieme a Giulia Salemi impegnata in un twerk molto sexy. Il video in questione ha però diviso il pubblico e numerose sono state le critiche ricevute.

Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini e Giulia Salemi hanno dimostrato in diverse occasioni di essere uniti non solo da un grande affetto ma anche da tanta complicità. La stessa complicità mostrata nel video condiviso poche ore fa su TikTok ma che sembrerebbe aver diviso l’opinione del pubblico. Molti infatti hanno apprezzato e rivolto al conduttore e l’opinionista delle bellissime parole mentre invece altri non hanno perso l’occasione di rivolgere loro delle dure critiche. Ma esattamente, per quale motivo?

Alfonso Signorini sbarca su TikTok

Anche Alfonso Signorini ha fatto il suo esordio su TikTok. Ed infatti proprio di recente ha aperto un nuovo profilo dove nelle scorse ore ha condiviso un video molto particolare in compagnia della bellissima Giulia Salemi. Infatti è stato proprio grazie ai Prelemi, ovvero la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che Signorini ha fatto il suo ingresso nel mondo del social citato in precedenza e attualmente molto apprezzato tra i giovani e non solo.

Particolare video postato dal celebre conduttore

Alfonso Signorini ha condiviso nelle scorse ore un particolare video su TikTok che sta facendo molto discutere. Nel video in questione è presente anche Giulia Salemi protagonista di un twerk molto sexy. Nello specifico è possibile vedere il conduttore del GF Vip divertirsi interpretando la parte di un rapper. Molto particolare anche il suo look infatti per l’occasione ha sfoggiato un cappello e degli occhiali molto particolari. Mentre invece Giulia Salemi si trova coinvolta nel video come protagonista di un twerk sensuale proprio davanti al conduttore. Se da una parte però sono stati in tanti ad apprezzare, a considerare il video molto divertente e a rivolgersi alla coppia con numerosi complimenti ecco che allo stesso tempo sono stati molti altri a non aver apprezzato e non aver avuto il timore di dirlo.

La reazione dei followers

Nello specifico vi è stato chi ha commentato scrivendo “Non ho mai visto nulla di peggio, meglio un film horror” oppure ancora “Cosa sto vedendo, vi prego cancellatemi la memoria“. Non tutti quindi hanno apprezzato ma Signorini e la Salemi hanno colto ancora una volta l’occasione per dimostrare che la complicità che dimostrano di avere davanti alle telecamere è presente anche quando le sue luci sono spente. Ma, come hanno reagito alle critiche? I diretti interessati al momento non sembrerebbero aver ancora risposto ma potrebbero decidere di farlo nel corso delle prossime ore .