UeD, Tara Gabrieletto nella bufera, “Il suo pitbull ha azzannato il viso di mia figlia di 1 anno e lei pensava ai social”

Chiara Camerra, ex amica di Tara Gabrieletto, ha rivelato quanto successo due anni fa quando la sua bambina di 1 anno è stata azzannata al viso dal Pitbull dell’ex corteggiatrice di UeD.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quella che è la pesante accusa mossa nei confronti di Tara Gabrieletto da parte di una nota ex amica. Nello specifico a finire sotto accusa è stato il cane dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che due anni fa sembrerebbe aver azzannato il viso di una bambina di appena un anno. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Tara Gabrieletto al centro di una grossa polemica

A molti sarà sicuramente capitato di aver conosciuto Tara Gabrieletto come corteggiatrice di Uomini e Donne. Trasmissione all’interno della quale è riuscita a trovare l’amore in Cristian Galella diventato negli anni successivi suo marito ma dal quale si è ormai separata da un po’ di tempo. La Gabrieletto ha sempre dimostrato sui social di nutrire un profondo amore per gli animali ed infatti nelle sue storie e fotografie postate sui social compaiono spesso i suoi cani, tra questi anche un pitbull finito nelle ultime ore sotto accusa in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Chiara Camerra. Quest’ultima ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha rivelato che nel dicembre del 2020 la sua bambina di appena un anno è stata aggredita dal cane dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Le parole espresse da Chiara Camerra

Dopo 2 anni di silenzio Chiara Camerra ha deciso di svelare la verità su quanto successo con Tara Gabrieletto. Nello specifico la giovane nel corso dell’intervista sopracitata ha rivelato che il pitbull dell’ex amica ha azzannato il viso della sua bambina di appena un anno. Il tutto è accaduto la mattina del 19 dicembre del 2020, le due ragazze stavano preparando il pranzo ed erano in attesa di altri ospiti quando all’improvviso proprio Chiara ha sentito ringhiare il pitbull di Tara e dopo essersi voltata ha assistito ad una scena indimenticabile. “Il cane aveva azzannato la faccia della bambina e la stava sbattendo in qua e in là come una bambola di pezza” ha dichiarato la Camerra che ha poi aggiunto che dopo aver mollato la bambina ad un certo il pitbull sembrava volesse attaccarla ancora una volta. “Se non fossi intervenuta l’avrebbe uccisa”, ha poi aggiunto la mamma della piccola.

Il racconto della donna

Chiara ha poi proseguito il suo racconto affermando di aver trascorso molto tempo in terapia intensiva insieme alla sua bambina. E nonostante Tara le avesse dato il suo avvocato ecco che essendo impegnata ad accudire la piccola non ha pensato a procedere facendo querela e avviando una causa penale entro i 90 giorni consentiti. Nonostante i tempi fossero scaduti Chiara grazie al sua nuovo legale è riuscita ad ottenere da parte dell’ ex amica, o meglio dall’assicurazione, un maxi risarcimento di 310,000 euro. La giovane ha poi mosso una particolare accusa nei confronti della Gabrieletto affermando di essersi resa conto in seguito all’incidente “che la sua preoccupazione erano stati i social”. Infatti ha aggiunto “mi aveva chiesto di non parlare della vicenda del cane”. L’ex moglie di Cristian Galella sulla questione preferisce mantenere il silenzio e parlare solamente attraverso i suoi avvocati