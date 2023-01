Platinette diretto su Mara Venier: “Posso assicurare che lei non è come pensate”

0 SHARES Condividi Tweet

Platinette ha dedicato sulle pagine del settimanale DiPiù un lungo articolo alla conduttrice Mara Venier a proposito della quale si è espresso utilizzando bellissime parole.

Mara Venier può essere sicuramente considerata una delle più amate conduttrici televisive italiane. E proprio a lei il noto conduttore radiofonico e personaggio televisivo Platinette, pseudonimo di Mauro Coruzzi, ha voluto dedicare un lungo articolo sulle pagine del settimanale DiPiù. Ma quali sono state esattamente le parole espresse nei confronti della conduttrice di Domenica In?

Lungo articolo dedicato a Mara Venier su DiPiù

Molti sono coloro che settimana dopo settimana amano seguire Mara Venier nel suo programma di Rai 1 Domenica In, e allo stesso tempo tanti sono coloro che amano seguirla sui social dove è sempre molto attiva. Ad esprimersi in maniera positiva nei suoi confronti nelle ultime ore è stato Mauro Coruzzi il quale nella rubrica tenuta sul settimanale DiPiù ed intitolata “La TV che vedo” ha colto l’occasione per ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della carriera della conduttrice esprimendo per lei bellissime parole. Nello specifico Coruzzi ha paragonato la Venier ad un vigile molto bravo a dirigere il traffico di parole e di ospiti grazie a quella che secondo Platinette è la sua caratteristica che più la contraddistingue ovvero il suo essere sincera e non aver paura di esprimere ciò che pensa.

Le belle parole di Mauro Coruzzi per Mara Venier

Sempre nello stesso articolo Platinette ha poi proseguito affermando “C’è chi ha giudicato Mara bizzosa, lunatica e priva di bei modi, ma posso assicurare che non è assolutamente così“. Ma non solo, Mauro Coruzzi parlando di Mara Venier ha poi voluto sottolineare che quello che la contraddistingue è un temperamento vitale privo di filtri ed inoltre ha voluto precisare che nonostante il lavoro possa stressarla particolarmente non manca mai di offrire una risata. Secondo Platinette infatti il buonumore della Venier è molto contagioso.

Il grande successo di Domenica In

Sono milioni i telespettatori che ogni settimana seguono la conduttrice nel suo programma della domenica ovvero Domenica In. Ed infatti la Venier si trova alla guida della trasmissione da ben 14 anni battendo addirittura Pippo Baudo che invece ha condotto per 13 edizioni . A tal proposito Platinette ha voluto sottolineare quello che secondo il suo pensiero è il vero punto di forza che contraddistingue Mara Venier. E nello specifico ha dichiarato “Uno dei punti di forza che contraddistinguono da sempre Mara è la sua versatilità, grazie alla quale riesce a destreggiarsi benissimo nei continui cambi di registro che il programma che conduce le impone” . Parole molto belle che lasciano trasparire la stima che nutre nei confronti della conduttrice.