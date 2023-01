Attilio Romita distrutto senza Mimma: “Con lei avevo riscoperto la famiglia” ma poi dice una frase imperdonabile

0 SHARES Condividi Tweet

Attilio Romita, il giornalista pugliese, dopo aver capito che la compagna Mimma non ne vuole più sapere di lui, si sente distrutto ma poco dopo commette, ancora una volta, un errore imperdonabile

Attilio Romita, il giornalista Rai pugliese sta trascorrendo questi giorni nella casa del grande fratello distrutto dal pensiero che la sua compagna Mimma non ne voglia più sapere di lui dopo i vari atteggiamenti, poco rispettosi nei confronti di Mimma, che lui ha tenuto con le altre coinquiline e, soprattutto con Sarah Altobello.

Attilio aveva già saputo tramite Alfonso Signorini che Mimma era rimasta infastidita dalla sua condotta, ma quando a tutti sono arrivati gli auguri di Natale dai parenti fuori dalla casa ma a lui né la figlia né Mimma gli li hanno fatto recapitare nulla, si è sentito distrutto e forse, solo allora, ha capito di averla persa.

Romita ha detto: “Natale per me è sempre stato una riunione di famiglia: i nonni, i miei genitori, gli zii. Quando questa compagnia si è dispersa, ho deciso di trascorrere le vacanze sulla neve”.

E poi: “Con lei avevo riscoperto il gusto della famiglia”

E, inoltre, ha ancora aggiunto: “Ci trovavamo io, lei, suo figlio, la compagna di suo figlio, mia sorella e la nostra nipotina”.

Attilio Romita si lascia andare all’ennesimo commento sgradevole e offensivo

Nonostante il giornalista già nelle altre puntate del grande fratello si sia lasciato andare a frasi poco carine nei confronti delle donne e sia stato ripreso per questo, ha continuato in questo suo modo di fare assai sgradevole e di Oriana Marzoli ha detto: “E’ una ragazza molto carina, a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente si può fare un giretto”.

Già di Sarah Altobello aveva detto: “Non potrei mai uscire con una donna come lei. E’ una donna fru fru, non potrei mai portarla a farle conoscere le persone che frequento”.

La reazione del web

Il web non ha certo preso bene questo ennesimo scivolone di Romita e, sui social si è scatenata una bufera: “Non è la prima volta che lo dice, che pena”, “Un’altra volta? E’ la seconda volta che dice sta roba”, “Un uomo così si può chiamare vergognoso”.