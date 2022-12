Luisella Costamagna, la sua replica è da applausi “E’ tutto inutile”

0 SHARES Condividi Tweet

Luisella Costamagna continua ad essere al centro delle polemiche, dopo la vittoria a Ballando con le stelle. “Polemiche inutili”, ecco la sua risposta.

Luisella Costamagna, la vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle è da diversi giorni che è al centro di una polemica. La donna è stata accusata di aver vinto, insieme al suo compagno di ballo Pasquale La Rocca, ingiustamente visto il loro percorso che non è stato proprio uguale a quello degli altri. E’ trascorsa appena una settimana dalla fine del programma di Rai 1 eppure le polemiche non si placano. Per molti, infatti, la vittoria di questa coppia di ballerini non è stata giusta, per via dell’infortunio di Luisella che l’ha costretta a ritirarsi dal programma, salvo poi tornare in gara grazie al ripescaggio. In queste ore la giornalista ha voluto replicare e lo ha fatto in modo piuttosto duro.

Luisella Costamagna, non si placano le polemiche dopo la vittoria a Ballando con le stelle

Luisella Costamagna è stata accusata da molti di aver vinto ingiustamente il programma Ballando con le stelle. Sostanzialmente la giornalista per via dell’infortunio non ha potuto partecipare alle puntate come tutte le altre coppie. A queste accuse, la giornalista ha voluto replicare dicendo che esiste un regolamento che prevede proprio questa possibilità, ovvero di ritornare in gara con il ripescaggio. Poi ha aggiunto di aver comunque lavorato tanto per riprendersi dall’infortunio.

Infortunio, il ritiro, il ripescaggio e la vittoria, ecco come la giornalista risponde alle polemiche

Nel corso di un’intervista rilasciata a Gente, la Costamagna ha detto la sua rispondendo alle polemiche.“Le polemiche sono inutili, conta solo la vittoria”. Queste le parole di Luisella che in realtà ha da sempre ballato molto bene e sin dalla prima puntata aveva già convinto tutti. Poi purtroppo l’infortunio alla gamba che l’ha costretta ad assentarsi per poche puntate. Alcune di queste ha ballato delle coreografie da seduta. Alla fine, Luisella e Pasquale, dopo essersi ritirati sono tornati, grazie al ripescaggio e con forza e determinazione hanno vinto il programma.

Le parole della giornalista

“Volevo mettermi in gioco, era il momento giusto. Ho giocato e sono venuti fuori aspetti di me più romantici ballando sulle note di Antonella Venditti, per esempio. L’ironia c’è e c’è sempre stata ma lasciarmi andare al ballo è stato travolgente”. Questo quanto aggiunto ancora dalla Costamagna parlando di cosa questa esperienza le ha riservato.