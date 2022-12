Antonino Spinalbese, Cecilia e Ignazio al veleno contro di lui: “Ha battuto il record”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese all’interno della casa più spiata d’Italia ha parlato anche di Cecilia Rodriguez. L’ex cognata ha replicato, mentre Ignazio ha lanciato una frecciatina al veleno.

Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti principali di questa edizione del Grande fratello vip e su questo non c’è proprio alcun dubbio. L’ex di Belen Rodriguez ha trovato il modo sicuramente di far parlare di se in questi mesi di permanenza all’interno della casa. Lo stesso ha parlato anche di Belen in diverse occasioni ed ha speso delle bellissime parole per la madre di sua figlia. Antonino ha parlato anche di Cecilia Rodriguez, la sua ex cognata, dicendo di lei che è una bravissima persona. Ma cosa ha riferito nel dettaglio il noto hairstyle.

Antonino Spinalbese, uno dei protagonisti del Grande fratello vip

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande fratello vip. In diverse occasione l’ex parrucchiere ha parlato della sua ex, nonché la madre di sua figlia Luna Marì, la showgirl argentina, esprimendo per lei sempre dei giudizi piuttosto positivi. Nel corso di queste settimane, poi, Antonino ha anche voluto parlare di Cecilia, la sua ex cognata esprimendo per lei delle bellissime parole.

Le parole dell’ex parrucchiere per Cecilia Rodriguez

“Se potrei mai stare con una come Oriana fuori dal GF Vip? Chissà. Già però che qui dentro abbia cercato di farmi ingelosire mi è piaciuto. Questa cosa mi fa capire che è determinata. Quindi ti dico, perché no, può essere che mi metterei con lei. Sai che lei è dei Pesci?! Un segno che mi piace particolarmente, anche mia mamma è dei Pesci. Cosa penso delle ragazze sudamericane? Mi piacciono, Oriana è stata con uno che la tradiva e lei per molto tempo non l’ha scoperto. Ma sai chi mi ricorda lei? La sorella di… guarda è identica. È questo che mi intriga. La sorella è una persona top, davvero bravissima, adesso non posso dire altro, non posso parlare. Proprio diversa dall’altra, lei era bravissima”. Proprio Cecilia ed Ignazio sono stati ospiti di Casa Chi, ed hanno parlato a lungo, commentando anche l’esperienza di Spinalbese al Grande fratello.

Cecilia replica alle parole di Antonino, Ignazio lancia una frecciatina

“Lui ha detto che non vuole fidanzarsi con nessuna. L’amore della sua vita è sua figlia e non si vuole perdere in altre storie. Il 10 a Belen? Beh è stato molto obiettivo, direi. Belen è un 10, anche un 15. Questo non vuol dire essere innamorati. Poi era la più bella del mondo e ha ragione, ha risposto bene. Diciamo che le Rodriguez lasciano sempre un segno indelebile“. Ecco le parole di Cecilia sul suo ex cognato. Chi ha voluto lanciare delle frecciatine nei confronti di Antonino è stato invece Ignazio.“Ho sentito però che ha anche detto che sotto le coperte è più difficile tirarsi indietro. Mi è sembrato di aver capito o sbaglio? Al buon Antonino gli auguro il meglio. Devo dire che si sta dando molto da fare, siamo alla terza simil storia, penso che sia quasi un record dentro al GF Vip“.