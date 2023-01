Selvaggia Lucarelli ennesima frecciata al veleno: “Ho messo distanza”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli in Nepal insieme a Lorenzo Biagiarelli. I buoni propositi per il 31 dicembre della giornalista.

Selvaggia Lucarelli, una delle protagoniste di questa edizione di Ballando con le stelle in questi giorni sta trascorrendo le festività lontano dal nostro paese. E’ volata infatti in Nepal insieme al suo compagno Lorenzo Biagiarelli, dopo aver concluso la sua esperienza a Ballando, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

La giornalista ha documentato il suo viaggio e lo ha fatto pubblicando diversi scatti e diversi post, facendo conoscere a tutti i suoi follower questi meravigliosi posti così tanto lontano da noi. Nella giornata di ieri 1 gennaio poi, la giornalista pare che abbia anche parlato dei suoi buoni propositi, ovvero di quelli solo per Capodanno, annunciando però di essere pronta a prendere un nuovo aereo e dirigersi presso un’altra meta. Selvaggia ed il suo compagno hanno trascorso alcuni giorni a Katmandu ed il suo è stato un viaggio proprio all’insegna dell’avventura, insieme a Lorenzo.

Il viaggio a Katmandu della giornalista e del suo fidanzato

I due hanno visitato questo paese ricco di storia e di spiritualità che Selvaggia ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram. Nella giornata del 31 dicembre, Selvaggia e Lorenzo però hanno annunciato di essere diretti presso un’altra località che è stata misteriosa per diverso tempo.«Almeno oggi che è il primo dell’anno non voglio fare drammi e poi ho un aereo da prendere», questo quanto scritto ancora dalla giornalista, proprio nella giornata di oggi 1 gennaio, facendo un pò di mistero sulla prossima meta da andare a visitare insieme a Lorenzo.

I buoni propositi di Selvaggia

“Il 2022 è stato un anno difficile, ma nelle difficoltà do il meglio di me, specie quando guardo le cose dalla giusta distanza. Per questo, la distanza che ho messo tra me e ciò che resta dell’anno vecchio è quella giusta: esattamente 6816,21 lm quella tra Milano e Katmandu.. Buon anno per il 2023 vi auguro di trovare il miglior punto del mondo o della vostra stanza da cui guardare le cose..”. Questo quanto scritto da Selvaggia sul suo profilo social.