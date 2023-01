Emma Marrone spiazza tutti: “Vincere il Superenalotto”, cosa accade dopo

0 SHARES Condividi Tweet

Emma Marrone protagonista del concerto di Capodanno a Olbia. Con l’occasione ha svelato i suoi buoni propositi per il 2023.

Emma Marrone la conosciamo tutti per essere una grande artista, una cantante che da quando ha preso parte ad Amici ne ha fatto di strada ed ha conquistato il cuore di milioni di italiani. In questo 2022 purtroppo la cantante salentina ha dovuto fare i conti con un grave lutto familiare, ovvero la perdita del suo amato papà, Rosario che è venuto a mancare qualche settimana fa per colpa di una leucemia. La cantante però, sta cercando di reagire e dopo pochi giorni dal lutto è tornata a fare musica. Proprio nella serata di sabato, in occasione del Capodanno si è esibita al concerto a Olbia. Non sono mancati i momenti di ironia e alcune sue dichiarazioni sono diventate piuttosto virali sui social. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Emma Marrone in concerto a Capodanno a Olbia

Emma Marrone, la cantante salentina ha finito il 2022 con uno spirito non proprio al top, visto quanto accaduto poche settimane fa. E’ venuto a mancare il suo amato papà, Rosario, stroncato da una leucemia. Emma però ha cercato in tutti i modi di reagire ed ha continuato a portare avanti il suo lavoro che è anche la sua più grande passione. Nella serata di sabato ha cantato anche al concerto di Capodanno che si è tenuto a Olbia, in Sardegna, accogliendo anche il nuovo anno. Come sempre non sono mancati i momenti di ironia.

I buoni propositi della cantante salentina

Poco prima del concerto, Emma è stata intervistata da Olbia Nova, e la cantante ha scherzato con il giornalista , parlando anche dei buoni propositi per questo 2023, sperando che possa essere ricco in tutti i sensi. Pare che la cantante salentina abbia detto di sperare di poter vincere al Superenalotto. «Spero di vincere il Superenalotto, non sarebbe male», avrebbe detto Emma, rispondendo al giornalista, facendo sorridere un pò tutti.

Il video dell’intervista finisce sui social e ripostato dalla stessa Emma

Un pò di tempo fa, l’ex vincitrice di Amici pare avesse anche fatto una lista di cose belle da poter fare nel corso del nuovo anno, inserendo proprio il Concerto di Capodanno al quale ha preso parte nella serata del 31 dicembre. Il video dell’intervista, che è stata molto divertente è finito sui social ed è stato riproposto dalla stessa Emma sul suo profilo social.