Domenica in, Mara Venier fa una battuta che fa calare il gelo e poi si pente, grande imbarazzo in studio

Mara Venier e l’imbarazzo in studio a Domenica in durante le previsioni di Paolo Fox. La battuta piccante sul marito.

Mara Venier ha condotto una nuova puntata di Domenica in, il programma che va in onda ogni domenica. Per l’occasione, visto il primo dell’anno, la conduttrice ha ospitato Paolo Fox, il grande astrologo che ha voluto così dare le sue previsioni su come sarà il 2023 per tutti i segni zodiacali. Ad un certo punto, l’astrologo ha parlato dell’Acquario, il segno del marito di Mara Venier, Nicola Carraro e proprio la conduttrice si è lasciata andare ad una battuta che di certo non è passata inosservata.

Mara Venier a Domenica in ospita Paolo Fox

Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica in ha ospitato Paolo Fox, il noto astrologo, uno dei più amati di tutti i tempi il quale ha voluto dare le sue previsioni su come sarà il 2023 per tutti i segni zodiacali. Ad un certo punto, Paolo ha parlato dell’Acquario che è il segno del marito di Mara, Nicola Carraro. Paolo stava descrivendo il tipo di rapporto amoroso che in genere i nati sotto questo segno cercano.

Paolo Fox parla dell’Acquario, il segno del marito di Mara e la conduttrice si lascia andare ad una battuta

Paolo ha parlato di un amore nato dall’amicizia, ma con poca passione, visto che a loro di questo importa davvero poco. E’ stato proprio dopo che Paolo ha pronunciato queste parole che Mara si è lasciata andare ad una confessione che non è passata inosservata. “Eh si con gli acquario niente s***o”. A quel punto, l’astrologo è apparso parecchio in imbarazzo e poi si è lasciato andare ad una risata, così come la stessa Mara che ha tentato di nascondersi poi, come ad aver capito di averla detta grossa.

La conduttrice tenta di riprendersi, ma poi l’ennesima stoccata

Ovviamente poi la conduttrice ha cercato di riprendersi dicendo che stava scherzando ma ormai tutti avevano sentito le sue parole e fatto le proprie considerazioni. Paolo ha poi continuato parlando di questo segno zodiacale che è l’Acquario, parlando sempre dell’amore e spiegando come abbia una certa necessità di conoscenza che porta ad un appiattimento della relazione.Anche in quel caso la conduttrice avrebbe detto “Si diventa parenti… eh lo so”.