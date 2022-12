Selvaggia Lucarelli al veleno contro Lorenzo: “Di cosa lo accuso”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli vola in Nepal con il suo compagno Lorenzo Biagiarelli. L’escursione al tempio delle scimmie, le accuse al compagno.

Selvaggia Lucarelli si trova al momento in Nepal, insieme al suo compagno Lorenzo Biagiarelli. I due subito dopo la finale di Ballando con le stelle hanno deciso di partire e trascorrere le festività lontano dal nostro paese. Ovviamente, come spesso accade, la giornalista sta documentando il tutto attraverso il suo profilo social. Proprio nelle scorse ore, la Lucarelli ha condiviso con i suoi follower un’escursione che è stata parecchio singolare nel corso della quale la giornalista non ha perso occasione per lanciare una stoccata al suo compagno. Ecco quanto accaduto.

Selvaggia Lucarelli in Nepal per festeggiare l’ultimo dell’anno

Selvaggia Lucarelli al momento si trova in Nepal. La giurata di Ballando con le stelle è partita subito dopo la fine del programma di Rai 1 ed ha deciso così di trascorrere le festività lontano dall’Italia. La Lucarelli non ha perso occasione per condividere con i suoi follower momenti di questa vacanza, dando modo a tutti di poter conoscere questi posti così da noi molto lontani. Nella giornata di ieri hanno deciso di visitare un tempio che si può raggiungere soltanto facendo ben 365 scalini.

L’escursione esilarante della Lucarelli, la stoccata al compagno Lorenzo Biagiarelli

A raccontarlo proprio lei, Selvaggia.. «Swayambhunath, il tempio delle scimmie», questo quanto scritto dalla giornalista su Instagram che poi ha anche aggiunto «Il programma di stamattina è quello che nel gergo dei vacanzieri è anche chiamato: una bella idea del c***o», ha aggiunto ancora la giornalista. In un’altra Instagram stories, poi, Selvaggia ha aggiunto dell’altro.«Io quando non dormo sono intrattabile, ovvero come sono sempre, ma molto peggio. Dunque al ventesimo gradino inizio con accuse pretestuose a Lorenzo». Queste le parole dichiarate ancora dalla giornalista che hanno fatto sorridere tanti.

Il viaggio con tanti imprevisti

Insomma, dopo quanto accaduto in queste settimane a Ballando con le stelle, adesso Selvaggia sta trascorrendo qualche giorno in tranquillità insieme al suo compagno in Nepal. Anche in viaggio però la giornalista ha dovuto affrontare diversi problemi. Mentre si trovava sull’aereo per Doha per raggiungere la meta, Kathmandu, ha avuto un imprevisto.«Il volo verso Doha-Kathmandu regala emozioni», ha detto la Lucarelli.