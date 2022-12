Elisa Isoardi compie 40 anni, festeggia ma fa un commento un pò amaro

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi ha compiuto 40 anni ed ha fatto una bellissima festa a Roma in compagnia di pochi amici.

La nota conduttrice Elisa Isoardi ha compiuto 40 anni in questi giorni ed ha voluto festeggiarlo con alcuni suoi amici e parenti. La conduttrice ha così organizzato una festa nella Capitale. Elisa ha soffiato 40 candeline lo scorso 27 dicembre ma non ha festeggiato in Piemonte a casa sua, ma a Roma, insieme ad un gruppo di amici con i quali ha condiviso una cena piuttosto intima e privata presso un ristorante nella capitale.

Elisa Isoardi ha soffiato 40 candeline lo scorso 27 dicembre, come ha festeggiato?

Per questa occasione così speciale per lei, la conduttrice ha scelto un look total black ed ha condiviso delle foto sul suo profilo Instagram. Poi ha anche condiviso un video dove spegne le candeline sulla torta. “Tanti auguri a me, 40 anni e non sentirli”, ecco quanto scritto dalla stessa nella didascalia della clip che ha condiviso sulla sua pagina social.

Cena in un famoso locale di Roma, la sorpresa in Hotel

Sempre nel giorno del suo compleanno, Elisa ha anche mostrato a tutti i suoi follower una sorpresa che ha ricevuto una volta arrivata in hotel, l’Hotel cavalieri di Roma sulla collina di Monte Mario. La Isoardi ha aperto la porta della sua stanza ed ha subito visto due palloncini molto grandi a forma del numero 40.“Sono un po’ tanti visti così, così grossi”, queste le parole della conduttrice che poi si è rincuorata dopo aver visto una buonissima fetta di torta al cioccolato. Da quando Elisa ha partecipato a Miss Italia come Miss Valle D’Aosta nel 2000 ne è passato di tempo.

La carriera della Isoardi

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è stata sicuramente molto importante, cominciata tanti anni fa. E’ stata l’inviata a Guarda che luna, il programma condotto da Massimo Giletti e Hoara Borselli. E’ stata anche alla conduzione di Italia che vai, Festival di Castrocaro, Sabato & Domenica Estate, e poi infine La prova del cuoco, sostituendo di fatto Antonella Clerici.