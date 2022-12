Tony Sperandeo, l’attore viene fatto scendere dall’aereo scortato dalla polizia, quello che è accaduto è imbarazzante

0 SHARES Condividi Tweet

Tony Sperandeo è stato fatto scendere dall’aereo e scortato dalla polizia. Ma cosa è accaduto?

Un episodio piuttosto strano e che non ha al momento una spiegazione quello che stiamo per raccontarvi che ha come protagonista Tony Sperandeo. Il noto attore è stato fatto scendere dall’aereo e non ha potuto effettuare il volo, il motivo? Pare che stesse protestando per il forte ritardo. E’ questo quanto accaduto nelle scorse ore nello scalo di Milano Malpensa all’attore Tony Sperandeo il quale stava per prendere un volo diretto a Palermo. Cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto.

Tony Sperandeo fatto scendere dall’aereo a Milano Malpensa

Episodio davvero strano e insolito quello che è avvenuto nelle scorse ore nello scalo di Milano Malpensa e che ha avuto come protagonista l’attore Tony Sperandeo. L’attore pare pronto a salire sull’aereo per Palermo, ma non gli sarebbe stato possibile salire ed è stato allontanato e scortato dalla polizia. Per l’accaduto, Sperandeo si sarebbe rivolto ad un legale.

Cosa è accaduto all’attore?

L’attore, come già anticipato, stava rientrando in Sicilia dopo aver trascorso il Natale a Milano. Peccato che il suo solo, ovvero il , il w65579, servito da Wizzair, la cui partenza era prevista per le ore 19.15 lo scorso 26 dicembre era in ritardo. Lui, così come tutti gli altri passeggeri sono rimasti bloccati per circa due ore al gate e poi ancora sulla navetta. Stando ancora a quanto riferito dallo stesso attore, non era possibile procedere perchè due membri dell’equipaggio mancavano. L’attore così come gli altri viaggiatori pare fossero davvero esasperati perchè lasciati in attesa all’aeroporto e rimasti poi tutti ammassati l’uno all’altro all’interno del bus.

Dopo le spiegazioni chieste, l’attore viene allontanato e scortato dalla polizia

Dopo essere saliti a bordo dell’aereo, l’attore avrebbe chiesto delle spiegazioni, dimostrando un disappunto. Cosa è accaduto? L’attore è stato invitato a lasciare l’aereo e poi scortato fuori dalla polizia. Stando a quanto riferito dalla compagnia aerea, l’attore avrebbe minacciato l’equipaggio.