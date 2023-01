Luisella Costamagna, dopo tutte le critiche perde la pazienza: “Non è come dicono”

0 SHARES Condividi Tweet

Luisella Costamagna, vincitrice di Ballando con le Stelle, ha rilasciato una lunga intervista a Oggi nel corso della quale ha risposto alle critiche ricevute ed espresso il suo pensiero su Selvaggia Lucarelli.

Una lunga intervista al settimanale Oggi è stata quella rilasciata dalla nota giornalista Luisella Costamagna, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. E proprio nel corso di tale intervista la donna ha colto l’occasione per rispondere alle critiche ricevute.

Luisella Costamagna e la vittoria Ballando con le stelle 2022

Chi ha seguito l’ultima edizione di Ballando con le stelle avrà sicuramente avuto modo di seguire il percorso di Luisella Costamagna. La giornalista ha preso parte al programma al fianco del ballerino Pasquale La Rocca ma dopo alcune puntate si è trovata costretta a ritirarsi a causa di un brutto infortunio. Nel corso della serata del ripescaggio la coppia è stata però ripescata e ha quindi avuto la possibilità di esibirsi nel corso della puntata finale. Una puntata molto speciale al termine della quale Luisella e Pasquale sono riusciti ad arrivare primi conquistando la vittoria. Proprio questa vittoria ha fatto nascere una serie di polemiche alle quali la giornalista ha risposto nel corso dell’intervista rilasciata ad Oggi. “Io sono sempre a tiro, nei miei confronti c’è sempre un fastidio”, queste nello specifico le sue parole.

La risposta della giornalista alle critiche ricevute

Sempre nel corso della stessa intervista la Costamagna ha poi voluto precisare di aver sempre selezionato le persone alle quali rispondere. E a proposito della trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci ha voluto precisare di aver scelto in diverse occasioni di non farsi coinvolgere in determinate provocazioni. La giornalista ha poi voluto rispondere alle critiche ricevute in merito alla sua vittoria affermando che sia il regolamento sia i voti sono entrambi pubblici per cui “Non ci sono complotti, non sono vicina a chissà quali poteri o protetta da chissà quali agenti”. Impossibile poi non menzionare Selvaggia Lucarelli, la giurata che più di tutte ha contestato questa sua vittoria. E l’ha fatto affermando che proprio la Lucarelli rappresenta un quinto della giuria e precisando inoltre di non fare parte di coloro che nutrono una particolare ossessione nei suoi confronti. A proposito della sua vittoria non gradita proprio dalla Lucarelli ecco che ha voluto precisare che è legittimata a dire tutto quello che pensa.

La rivelazione sulle proposte ricevute da Milly Carlucci

In ultimo nel corso dell’intervista al settimanale Oggi Luisella Costamagna ha rivelato di aver già ricevuto in passato diverse proposte da parte di Milly Carlucci per entrare a far parte di Ballando con le stelle. Ma tutte le volte che ha ricevuto la proposta ha pensato di rifiutarla perché non era il momento giusto per farlo a differenza del 2022. Un anno in cui dopo l’esperienza di Agorà la giornalista ha deciso di cimentarsi in qualcosa di nuovo allontanandosi un po’ da tematiche legate alla politica e all’attualità.