Totti in vacanza con i figli e Noemi, il post che dedica loro è da brividi

Francesco Totti sta trascorrendo delle lussuose vacanze insieme ai figli e alla compagna Noemi Bocchi. E proprio a Cristian, Chanel e Isabel ha dedicato una bellissima canzone sui social.

Le strade di Ilary Blasi e Francesco Totti sono ormai completamente separate. Così come da separati hanno vissuto queste prime vacanze natalizie. Nello specifico in occasione del Capodanno Ilary si è concessa una vacanza insieme al compagno Bastian Muller mentre invece Totti ha trascorso questa magica festa insieme ai figli ed ovviamente insieme a Noemi Bocchi.

Le prime feste da separati per Totti e la Blasi

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ogni giorno ad arricchirsi di nuovi dettagli, ma nel frattempo i due ex coniugi continuano a vivere la loro vita. In occasione del Capodanno ad esempio Ilary Blasi si è concessa una vacanza a Bangkok in compagnia del nuovo fidanzato Bastian Muller. Francesco Totti invece è partito per Miami insieme ai figli Christian, Chanel e Isabel, ed insieme alla donna che ormai da diversi mesi si trova al suo fianco ovvero Noemi Bocchi. E proprio i figli più grandi di Francesco e Ilary hanno documentato la loro vacanza sui social condividendo una serie di fotografie e video dei magici posti in cui si trovavano. Allo stesso modo anche Ilary Blasi ha condiviso sui social una serie di fotografie della sua vacanza mostrando magici luoghi della Thailandia.

Il post social di Totti insieme ai figli

Francesco Totti ha preferito non condividere delle fotografie della sua vacanza sui social e nemmeno romantiche fotografie insieme alla compagna. Ma ha condiviso un’unica storia in cui si è mostrato felice al fianco dei suoi tre figli. Un vero e proprio quadro di famiglia del quale però questa volta Ilary Blasi non ha fatto parte. All’immagine in questione Totti ha poi aggiunto una bellissima colonna sonora, un brano che ha voluto dedicare ai suoi figli ovvero “L’amore della mia vita” cantato da Arisa.

La vacanza da sogno di Francesco Totti

Nel frattempo Totti sta continuando a godere di una vera e propria vacanza da sogno. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembra infatti che l’ex capitano della Roma insieme alla compagna, i figli e alcuni amici si trovi a bordo della crociera Symphony of the Seas. Una nave da sogno all’interno della quale sono presenti tanti servizi particolari in grado di lasciare chiunque senza fiato. Tra questi ad esempio un simulatore di onde da surf, campi da golf, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e tanti ristoranti. Non solo, la coppia sembrerebbe aver fatto anche tappa in Honduras, un luogo molto legato ad Ilary in quanto è proprio lì che si svolge il reality da lei condotto ovvero L’Isola dei famosi. Per questo motivo sono stati in tanti a pensare che la scelta di recarsi in Honduras, e più nello specifico presso l’isola di Roatan, altro non sia che una frecciatina rivolta all’ex moglie.