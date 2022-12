Ilary Blasi, la ex fidanzata di Bastian lancia una bomba: “A lui non piacciono le quarantenni”

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle ultime ore si sta tanto parlando delle rivelazioni fatte dalla presunta ex fidanzata di Bastian Muller, l’uomo che sembrerebbe essere riuscito a far tornare il sorriso sul volto della conduttrice Ilary Blasi.

La nota presentatrice italiana Ilary Blasi continua ad essere la protagonista assoluta del gossip. Dopo la fine della storia d’amore con l’ex marito Francesco Totti nella vita della bella Ilary sembrerebbe esserci un nuovo amore. Nelle ultime ore però la conduttrice sembrerebbe aver ricevuto un particolare avvertimento da parte dell’ex fidanzata della nuova fiamma. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Nuovo amore nella vita di Ilary Blasi?

Sono mesi che Ilary Blasi a causa della sua vita sentimentale si trova al centro del gossip. Dopo la fine del matrimonio con l’ex Capitano della Roma Francesco Totti ecco che nella vita della bella conduttrice sembrerebbe essere arrivato un nuovo amore. Stiamo parlando nello specifico di un giovane imprenditore tedesco di nome Bastian Muller in compagnia del quale Ilary è apparsa nelle ultime fotografie pubblicate dal settimanale Chi. I due hanno trascorso insieme il Ponte dell’Immacolata Concezione nella bellissima Saint Moritz e nelle foto condivise dal giornale diretto da Alfonso Signorini sono apparsi molto complici e vicini.

Particolare avvertimento dell’ex fidanzata di Bastian alla conduttrice

A far discutere nelle ultime ore sono le parole della presunta ex fidanzata di Bastian che nel corso di una recente intervista concessa a Novella 2000 si è resa protagonista di incredibili rivelazioni. Nello specifico la giovane ha dichiarato “Se potessi dirle qualcosa direi che a lui non piacciono le donne di quarantuno anni…A lui piacciono le donne più giovani…”. Molti si stanno quindi domandando se l’imprenditore stia prendendo in giro la conduttrice oppure no.

Le rivelazioni della giovane donna

Sempre nel corso della stessa intervista ecco che la giovane donna, di nome Claudia Aquinao, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni che stanno facendo molto discutere. La ragazza ha infatti rivelato di aver trascorso molti weekend insieme all’imprenditore, tranne quello in cui lui è stato avvistato in compagnia della Blasi. Claudia Aquinao, nome della presunta ex fidanzata dell’imprenditore, si è posta diverse domande su quando e come la Blasi e Bastian possano essersi conosciuti. Ed è arrivata alla conclusione che forse si conoscevano già da tempo. A proposito della loro storia ha rivelato di essere stata bene con lui e di essere stata lasciata all’improvviso. “Siamo usciti un venerdì sera…Poi abbiamo passato la notte insieme…La mattina mi ha detto che ero fredda…” ha raccontato la donna che ha poi aggiunto di aver smesso di sentire l’uomo quando sono state condivise le fotografie insieme alla bella Ilary.