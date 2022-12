Ida Platano, il web la massacra: “Hai voluto provocare Riccardo”, la sua reazione sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Ida Platano nelle scorse ore è finita ancora una volta al centro delle critiche e delle polemiche. Ma per quale motivo?

Ida Platano è conosciuta per essere una delle dame più popolari del trono over di Uomini e Donne. Sicuramente tutti la ricordano per la storia d’amore con Riccardo Guarnieri, visto che i due sono stati per diverso tempo protagonisti del trono over del programma di Maria De Filippi. La loro è stata una storia abbastanza tormentata, tante volte si sono lasciati e poi ripresi, ma alla fine la loro storia è finita per sempre. Adesso Ida si sta godendo una bellissima storia d’amore con un altro cavaliere conosciuto nello studio di Uomini e Donne, ovvero Alessandro Vicinanza. Ad ogni modo, proprio in queste ore Ida è finita al centro delle critiche e accusata di aver provocato il suo ex. La dama ha risposto a queste accuse, ma in che modo?

Ida Platano, la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza

Ida Platano in questi giorni si sta godendo la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza. I due si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne e dopo essersi frequentati e conosciuti davanti alle telecamere, insieme hanno deciso di uscire dal programma. Ida però, in queste ore è finita al centro delle polemiche, ma per quale motivo? La dama è stata travolta dalle critiche, ma per quale motivo? Pare che la Platano abbia indossato la stessa maglia di quando il suo ex le ha chiesto di sposarlo, quando è tornata in studio con il fidanzato Alessandro per raccontare a tutti come sta andando la loro storia d’amore.

I telespettatori criticano Ida e l’accusano di aver provocato Riccardo

Ida ha indossato per l’occasione una maglia color oro, indossata in uno dei momenti più importanti della storia con Riccardo. Diversi utenti e telespettatori di Uomini e Donne hanno accusato Ida di aver provocato il suo ex, ma l’ex dama non ha di certo aspettato tanto prima di rispondere e difendersi da questi attacchi. Ida ha così pubblicato un post su Instagram.“Alcuni non sono felici perchè sono insoddisfatti della loro vita, e quindi non sono felici della felicità altrui, che ci posso fare?”. Questo lo sfogo della Platano che ha anche aggiunto dell’altro.

Lo sfogo di Ida Platano

“Io vi faccio vedere quella che sono sempre che vi piaccia o non vi piaccia. Arrivare anche a pensare ad alcune assurdità, premeditazione? Ma voi le pensate di notte queste cose? Io sto bene”. Subito dopo lo sfogo, poi la parrucchiera ha voluto ringraziare tutti coloro i quali l’hanno sempre difesa. “Ad alcuni sono riuscita a rispondere, ad altri no, ma vi ho letti tutti, vi ringrazio davvero perchè siete felici perchè io sono felice”.