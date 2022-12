Elettra e Ginevra si stanno riavvicinando, le parole di Ginevra stupiscono il web

0 SHARES Condividi Tweet

Elettra e Ginevra, in che rapporti sono le due? L’ex gieffina racconta cosa è accaduto dopo il reality.

Elettra Lamborghini è una nota e famosa cantante italiana, ma conosciuta anche per essere una ricca ereditiera. Sappiamo bene che la sorella Ginevra ha preso parte all’ultima edizione del Gf vip, reality che va attualmente in onda su Canale 5. La giovane è stata squalificata dopo solo due settimane di permanenza all’interno della casa, per una frase spiacevole su Marco Bellavia.

Elettra Lamborghini e Ginevra, in che rapporti sono oggi?

Non è di certo un mistero il fatto che Elettra e Ginevra negli anni hanno avuto dei problemi che li hanno portati ad essere lontane. Le due sorelle non si sono proprio parlate per diverso tempo. Adesso Ginevra è tornata in casa come ospite per circa una settimana, molto probabilmente per creare delle dinamiche con Antonino Spinalbese, con il quale aveva già instaurato un bellissimo rapporto. A quanto pare, una volta uscita dalla casa, Ginevra ha avuto dei contatti con la sorella Elettra.

L’ex gieffina fa una importante precisazione sul rapporto con la sorella

“Sembra si sia aperta una piccola porta. Piano, piano a piccolissimi passi sistemeremo, ma io sono molto contenta. Io e la mia sorellina abbiamo avuto l’occasione di riavvicinarci . Diciamo che tutto va a passettini. Ricostruire questo legame per me è più di aver vinto il gioco. Appena sono uscita è arrivato il piccolo riavvicinamento e questa cosa mi ha riempito di gioia. Anche se lentamente, ma io sono felice della direzione che stanno prendendo le cose e non potrei chiedere di più. Anche perché noi non abbiamo mai davvero litigato. Però tra noi ci sono state molte incomprensioni”. Queste le parole dichiarate da Ginevra, la quale ha confidato a Nikita di aver scritto alla sorella e di aver ricevuto, a sorpresa, una risposta.

La confessione di Ginevra a Nikita su Elettra

“La situazione è migliorata. Io cerco di essere presente con molto rispetto perché non voglio essere invadente. Quando posso e me la sento le mando sempre il messaggino per dirle che la sto pensando e per chiederle come sta. Ci sono volte che mi risponde e volte che non lo fa. Però il fatto che non mi risponda io l’accetto tranquillamente. Io ho detto che per me ho vinto il Grande Fratello”. Queste ancora le parole confidate dall’ex gieffina.